Hatalmas tűz pusztított egy moszkvai hadiipari létesítmény közelében – videó

A közösségi médiában jelentek meg képek és videók arról, hogy hatalmas tűz pusztított az orosz fővárosban. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint Moszkva egyik külső, északkeleti kerületében, a város központjától viszont alig 20 kilométerre tombolt a tűz.

Az orosz katasztrófavédelem azt jelentette, hogy egy üzemanyag-tároló gyulladt ki egy olyan épületben, ahol gumiabroncsokat raktároztak. Mivel a tető beomlott, a tűz legalább másfél ezer négyzetméteren pusztított.

⚡️ In Moscow, there is a strong fire near the Scientific and Research Institute of Precision Instruments, where they are engaged in the development and production of radio control channels for naval and aviation jet weapons. pic.twitter.com/lVcpXzy6LK — M|§F|T ???? (@am_misfit) February 13, 2023