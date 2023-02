Már ismerkednek az ukránok a Leopard 2-es harckocsikkal

A német hadsereg (Bundeswehr) megkezdte az orosz támadás ellen védekező ukrán erők támogatását szolgáló új kiképzési programját, amelyben a Leopard 2 típusú harckocsik használatát oktatják – jelentették be Berlinben.

A szövetségi védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy az ukrán katonáknak szervezett kiképzési program helyszíne az Alsó-Szászország tartományi Munsterben működő harckocsizó-képző központ. A program március végéig tart.

A munsteri gyakorlótéren képeznek ki ukrán katonákat a Marder típusú páncélozott harcjármű használatára is, egy korábban elindított támogatási program keretében.

A német sajtóban megjelent beszámolók szerint

a világ legmodernebb és legerősebb harckocsijaként számon tartott Leopard 2 használatát tanuló ukrán katonák első csoportja a hét végén érkezett, a légierő (Luftwaffe) szállította őket Németországba Lengyelországból.

A német gyártmányú Leopard 2 használatát alapesetben több évig oktatják a Bundeswehrnél. Az ukrán katonáknak rövidített, 6-8 hetes tanfolyamot szerveztek, amelyen az alapismereteket adják át.

A szövetségi kormány február elején határozta el, hogy egy sor nehézfegyver-típus, köztük Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegek, Marder és Gepard páncélozott harcjárművek után 14 darab Leopard 2 A6 típusú harckocsival is segíti a védekezést az orosz támadás ellen, és összehangolja az Ukrajnát ugyancsak Leopardok 2-esekkel támogató partnerországok erőfeszítéseit. A támogatási csomaghoz kiképzés, lőszer, szállítás és karbantartás is jár.

A napokban közölték, hogy a Bundeswehr állományából származó 14 harckocsit március végére készítik fel az ukrajnai bevetésre.

A kormány a napokban arról is döntött, hogy a modell elődjével, a Leopard 1 típusú harckocsival is támogatják az ukrán erőket. A tervek szerint száznál is több ilyen harckocsit juttatnak Ukrajnába.

Lengyelországban is hozzáfogtak

Az Ukrajnának átadandó Leopard 2 típusú harckocsikkal gyakorolnak a nyugat-lengyelországi Swietoszówban ukrán katonák, Andrzej Duda lengyel elnök és Mariusz Blaszczak kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter ellátogattak a kiképzés helyszínére.

Az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója (EUMAM Ukrajna) keretében elvégzendő kiképzés több mint egy hónapig tart a falunál, oktatóként lengyelek mellett kanadai és norvég katonák is részt vesznek benne - ismertette a helyszínen Andrzej Duda. Hozzátette: az ukrán katonák "egyenesen a frontról" jöttek a kiképzésre.

Az EUMAM Ukrajna keretében az ukrán katonák kiképzése több európai helyszínen, egyebek között Németországban is folyik - emlékeztetett Duda.

Mariusz Blaszczak a swietoszowi sajtóértekezleten megerősítette: folytatják azon nemzetközi koalíció összeállítását, amely a német gyártmányú Leopardokkal támogatja az orosz invázió ellen védekező Ukrajnát. Közölte:

Kanada már Lengyelországba szállította a tankokat, érkeznek norvég harckocsik is, valamint előrehaladottak a spanyol féllel ez ügyben folytatott tárgyalások.

Bejelentette: a Leopardok szállításáról kedden Brüsszelben értekeznek az Ukrajna védekezését támogató, több mint 50 országból álló csoport képviselői. A legnehezebb feladatot a harckocsialkatrészek utánpótlása jelenti, ennek megoldása a német hadiipart terheli - fejtette ki a lengyel tárcavezető.

Ukrajnának egyebek között a holland, a belga és a dán hadsereg készleteiből Leopard 1 A5 típusú harckocsikat küldenek. Lengyelország 14 Leopard 2 A4 típusú harckocsit, Németország pedig 14 Leopard 2 A6 típusút szállít Kijevnek. Boris Pistorius német védelmi miniszter múlt heti varsói nyilatkozata szerint az első, mintegy 31 harckocsiból álló Leopard 2 harckocsizászlóaljat a nyugati partnerek az idei év első három vagy négy hónapjában szállíthatnák Ukrajnának.

