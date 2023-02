Támadnak az oroszok, légiriadóra ébredt Ukrajna

Péntek reggel számos ukrán megyében és Kijev városában is légiriadót rendeltek el. Oleh Syniehubov, Harkiv megye kormányzója megerősítette, hogy az orosz erők csapást mérnek a térségre.

⚡️Air raid alert goes off in many Ukrainian regions.



Air raid alerts were activated in many Ukrainian oblasts and in the city of Kyiv early on Feb. 10.



Kharkiv Oblast Governor Oleh Syniehubov confirmed that Russian forces are striking the region. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 10, 2023