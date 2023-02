Álló ovációval fogadták a beszédet mondó Volodimir Zelenszkijt az Európai Parlamentben – videók

Volodimir Zelenszkij beszédében hangsúlyozta: Ukrajna Európáért harcol. Azért az Európáért, ahol az európai szabályok és elvek, a jogállamiság érvényesül, a társadalmak demokratikus államokban nyitottan működnek, az emberéletek fontosak, ahol hisznek a sokféleségben, a határokat nem sértik meg, ahol az emberek bízhatnak a jövőben. Olyan Európában, ahol egyetlen feltétel van: a tisztességes és demokratikus választások megtartása – mondta.

"A háború azzal is fenyeget, hogy egy diktátor elpusztítja azokat az értékeket, amelyekben mi hiszünk Európában" - figyelmeztetett Zelenszkij, majd hozzátette: az orosz rezsim a gyűlöletet és az erőszakot a mindennapi élet részévé kívánja tenni. Olyan embertelen valóságot kíván teremteni, amire "mi Európában nemet mondunk" - húzta alá.

Szavai szerint

az európai értékek csak győzelem esetén védhetők meg.

A győzelem a következő nemzedékek számára fontos igazán, ugyanis a béke és a biztonság a jövő záloga - mondta.

Állva tapsolva fogadták a képviselők az ukrán elnököt az Európai Parlamentben:

Itt egy hosszabb videó, amely a bevonulást és a beszédeket is mutatja (igaz, svédül):

Ezen a videón az látszik, hogy az uniós országvezetők Orbán Viktor kivételével megtapsolják Volodimir Zelenszkijt, amikor beáll közéjük – épp a magyar kormányfő elé – egy csoportképre:

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd — Jack Parrock (@jackeparrock) February 9, 2023