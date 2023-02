Föld alól is támadhatnak az irániak

A Sas 44 nevet viselő bázist a hadsereg egyik legfontosabb támaszpontjának szánják, a karbantartó hangárokkal is ellátott létesítmény drónok mellett nagy hatótávolságú rakétákkal felszerelt vadászrepülőgépeket is be tud fogadni.

A bázist az iráni iszlám forradalom 44. évfordulóján zajló ünnepségek közepette adták át, az eseményen több magas rangú katonatiszt, egyebek között Mohammed Bageri vezérkari főnök is jelen volt - adta hírül az IRNA. Az iráni hadsereg által közreadott kép tisztelgő katonákról Irán új föld alatti légi támaszpontjának, a Sas 44 nevet viselő bázisnak az avatóünnepségén egy meg nem nevezett helyszínen. A hadsereg egyik legfontosabb támaszpontjának szánt létesítmény a karbantartó hangárai drónok mellett nagy hatótávolságú rakétákkal felszerelt vadászrepülőgépeket is be tudnak fogadni. MTI/EPA/Iráni hadsereg

A hírügynökség nem árult el részleteket a támaszpont helyéről, mindössze annyit közölt, hogy a bázis az ország egyik hegyvidéki részén, "mélyen a föld alatt" található, elhelyezkedése révén pedig a légierő "meglepetésszerű műveleteket tud végrehajtani,

"melyekre az ellenség nem számít".

Teherán legutóbb májusban adott hírt föld alatti légi támaszpontról. A Zagrosz-hegységben, több száz méter mélyen épült létesítményben a tájékoztatás szerint több mint száz harci, felderítő és megsemmisítő drón található.

Nyitókép: MTI/EPA/Iráni hadsereg