Újabb fordulat a leváltani kívánt ukrán védelmi miniszter ügyében

A múlt hét végén pattant ki az ügy, amikor az ukrán médiában olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a védelmi minisztérium a kiskereskedelmi áraknál néha háromszor is drágábban vásárolt ellátmányt a katonáknak. Ezt követően Anasztaszija Radina, az ukrán parlament korrupcióellenes bizottságának vezetője a Facebookon jelentette be, hogy a botrány miatt elbocsátották a védelmi minisztérium beszerzési osztályának igazgatóját, Bohdan Hmelnickijt.

Olekszij Reznyikov védelmi miniszter nem fenyegetőzött sajtóperrel a hírt megszellőztető lapok ellen. Ehelyett elismerte, hogy néhány szerződés hibás volt. Egyúttal közölte azt is, hogy ezeket felülvizsgálják és kijavítják.

A korrupcióellenes parlamenti bizottság elnöke, Anasztaszija Radina pedig mindenkit megnyugtatott, hogy

a szerződések még nem léptek hatályba.

De nyilván nem ez volt az első és nem is az egyetlen eset, amikor sikkasztás, vesztegetés gyanúja merült fel. Az ukrán hatóságok a milliárdos Igor Kolomojszkit, valamint az adóhatóság több vezetőjét és a volt belügyminisztert is korrupcióval gyanúsítják. Az üzletember egykor anyagilag is támogatta Volodimir Zelenszkij választási kampányát és sokáig közel állt az elnökhöz.

Az ukrán kormány jó ideig próbálta elhallgatni a korrupciós ügyeket, mert úgy gondolta, hogy a háborúban álló országra rossz fényt vetnének ezek az esetek - írja a EuroNews. A katonai beszerzések körüli botrány után azonban már nem lehetett a szőnyeg alá söpörni az eseteket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt követően jelentette be, hogy korrupciós vádak miatt személyi változások lesznek a kormányban, a régiókban és a biztonsági erők különböző szintű vezető posztjain.

Az elnök múlt heti bejelentését követően több magas rangú ukrán tisztségviselő is felmentését kérte. Közöttük volt Vjacseszlav Sapovalov védelmi miniszterhelyettes is, aki a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelt, valamint Kirilo Timosenko, az elnöki adminisztráció helyettes vezetője és Olekszij Szimonenko főügyészhelyettes.

Ugyanakkor Andrij Kosztyin ukrán főállamügyész "saját kérésükre" felmentette hivatalukból Kirovohrad, Zaporizzsja, Poltava, Szumi és Csernyihiv megyék főügyészeit is.

A bomba azonban akkor robbant, amikor kiderült, hogy magát a védelmi minisztert is elmozdítanák a posztjáról. Olekszij Reznyikov leváltott ukrán védelmi miniszter. Forrás:Twitter/War Monitor

Helyére az ukrán katonai hírszerzési főcsoportfőnökség (GUR) vezetőjét, Kirilo Budanov vezérőrnagyot neveznék ki. A Zelenszklij elnököt támogató párt, a Nép Szolgájának frakcióvezetője, David Arahamija pedig azt közölte, hogy a leváltott Olekszij Reznyikovot "érdemei elismerése mellett más fontos beosztásba helyezik".

Állítólag a stratégiai termelő ágazatok miniszteri posztját ajánlották fel neki. A korrupciós botrányba belebukott Reznyikov viszont úgy nyilatkozott: nem lát esélyt arra, hogy e tárca élére álljon.

A Reuters ezzel kapcsolatban idézi a Ukrainian Fakty ICTV nevű online portált, amelynek Reznyikov azt nyilatkozta:

"Ha Ukrajna elnöke vagy a miniszterelnök ilyen javaslatot tenne nekem, visszautasítanám, mert

nem rendelkezem olyan szakértelemmel, amely lehetővé tenné, hogy a stratégiai iparágak elsőrendű minisztere legyek"

Később a politikus az UNIAN ukrán hírügynökségnek azt mondta, hogy a kinevezése rossz döntés lenne és erről Zelenszkij elnök egyébként sem beszélt még vele.

Ukrajnai hírek szerint az új hadügyminiszter személyének bejelentése után a téma lekerült a hétfői parlamenti napirendről, ami jelentheti azt, hogy nem váltják le Reznyikovot, de azt is, hogy nem dőlt még el, milyen pozícióban folytatja.

Új vezetőt kap viszont a belügyi tárca és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).

Nyugati megfigyelők mindeközben emlékeztetnek rá, hogy Ukrajna háború előtti legsúlyosabb gondja a korrupció volt, amely az ország egész vezetését átszőtte. Volodimir Zelenszkij éppen azért tudta megnyerni a választásokat, mert korábban soha nem volt tagja a politikai elitnek, és kampányának központi eleme a korrupció elleni küzdelem volt. Egy évvel az elnökválasztás előtt nyilván nem akarja, hogy hivatalára a korrupció árnyéka vetüljön. Ukrajnának küldött amerikai segélyszállítmány. Forrás:Twitter/Donald Standeford

Ráadásul az USA is bejelentette, hogy fokozottan figyeli az Ukrajnába irányuló segélyek elköltését. A washingtoni külügyi szóvivő, Ned Price azt ígérte: szigorú ellenőrzések lesznek, nehogy a támogatásokat "eltérítsék".

