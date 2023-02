Covid-korlátozások: Németország búcsúzik a járványtól, felkészül Ausztria

Két német tartományban a helyi közlekedési eszközökön már a hónap első napjától megszűnt a maszkviselési kötelezettség, de február 2-tól az emberek már az egész országban utazás közben is szabadon lélegezhetnek. Három év után ugyanis nem lesz kötelező a száj és az orr eltakarása sem a helyi, sem a távolsági közlekedésben, a sokak számára kényelmetlen kötelezettség csak az egészségügyi intézményekben marad fenn. Beadta derekát az egészségügyi inisztérium is, csupán azt hangoztatja, hogy támogatja az önkéntes maszkviseletet.

Elsőként az önálló tartománynak számító Hamburg, valamint Észak-Rajna-Vesztfália intett búcsút a maszknak a helyi közlekedési eszközökön, amit február második napjától a többi tizennégy is követ. A tartományok már hetekkel ezelőtt megállapodtak erről, jelezve a Covid-járvány okozta fertőzés általános enyhülését. Szerte az országban több korlátozást már korábban eltöröltek, de mind a helyi, mind a távolsági közlekedésben mostanáig maradt a maszkviselési kötelezettség.

"A járványt már ellenőrzés alatt tartjuk" – fogalmazott a döntéssel kapcsolatban Stephan Weil alsó-szászországi tartományi miniszterelnök.

A maszkviselés kötelezettségének a közlekedési eszközökön való megszüntetése mellett több tartományban megszűnik az úgynevezett izolációs kötelezettség is. Ez a fertőzöttek számára kötelezően írta elő a többnapos "bezárkózást".

Az érvényben lévő szövetségi törvény szerint ugyanakkor továbbra is érvényben van a maszk viselésének kötelezettsége az orvosi rendelőkben.

Kötelező a maszk a látogatók számára a kórházakban, valamint az egyéb ápolási intézményekben,

sőt a maszkviselés mellett egy negatív koronavírus-teszt bemutatása is szükséges.

Az egészségügyi szakértők körében a legnagyobb támogatottsága a közlekedési eszközökön való kötelező maszkviselés eltörlésének volt. Az orvosi kamara több képviselője állást foglalt az orvosi rendelőkben való maszkviselés kötelezettségének megszüntetése mellett is, arra hivatkozva, hogy a koronavírus-járvány immár a múlté. Elhangzottak olyan követelések is, hogy az orvosi rendelők maguk dönthessenek az esetleges enyhítésről. Ez utóbbit illetően Bajorországban és Baden-Württembergben a helyi hatóságok már meg is tették az első lépést: határozat született arról, hogy az orvosi rendelőkben és a járóbeteg egészségügyi intézményekben az ott dolgozóknak már nem kell maszkot viselniük.

Németország nyomában jár Ausztria is, csak lassabb ütemben.

Az ORF közszolgálati rádió, illetve televízió szerint a kormány már meg is vitatta a járvány végét jelző intézkedések fokozatos megszüntetésének menetrendjét. Eszerint három évvel az első fertőzések ausztriai megjelenése után az a döntés született, hogy

az ország június 30-tól visszatér a korlátozó intézkedések nélküli "normális üzemmódra".

A járvány ausztriai enyhülését jelzik, hogy több könnyítést már elrendeltek. A kórházakban, valamint az egyéb ápolási, illetve gondozási intézményekben ugyanakkor még érvényben van a maszkviselési kötelezettség. Ennek megszüntetését április végétől tervezik.

A tervek szerint ugyancsak június végéig megszüntetnek minden SARS-CoV-2 válságstábot, illetve testületet. Megszűnik továbbá az esetleges fertőzések bejelentésének kötelezettsége, továbbá eltörlik a fertőzöttek esetében érvényben lévő korlátozásokat is.

