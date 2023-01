Szakértők az Arénában: Prágában a vesztes is nyert, Pozsonyban a nyertes sem győzött

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Petr Pavel nyugalmazott tábornok magabiztosan legyőzte Andrej Babis volt kormányfőt a csehországi elnökválasztás második fordulójában. Előbbi a voksok 58,3 százalékát kapta, mintegy 3,4 millió szavazatot, míg utóbbi egymillióval kevesebbet, ami 41,68 százalékot jelent.

Andrej Babis ugyan alulmarad az elnökválasztáson, az ellenzék mégis győzelemként állítja be a vasárnapi voksolás eredményét – mondta Mészáros Andor egyetemi docens. Ismert, Andrej Babis az ANO mozgalom, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként, Petr Pavel független jelöltként, de a kormánypártok támogatásával indult. Több párt állt szembe az ANO-val, így ez tulajdonképpen egy győztes választás volt a párt számára, hiszen két és félmillióan szavaztak a jelöltjére, ami hatalmas eredmény. "Andrej Babis arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2021 őszi képviselőházi választáson Petr Fiala 38 ezer valahányszáz szimpátiaszavazatot kapott, rá pedig most 2,4 millióan voksoltak" – ismertette Mészáros Andor.

Arra a kérdésre, hogy a pártnak vagy Andrej Babisnak jó ez az eredmény, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense azt válaszolta, hogy a volt kormányfőnek semmiképpen, hiszen alulmaradt. A szakértő arra is emlékeztetett, hogy 2021 őszén, amikor elvesztette a képviselőházi választásokat, rögtön felmerült, hogy ő lehet Milos Zeman utódja, amit aztán mindenki biztosra is vett. Tehát személy szerint Babitsnak a mostani választás kudarc, de az ANO-nak egy jó eredmény – tette hozzá.

Szlovákiában mindeközben volt egy érvénytelen népszavazás, amelyen a választók 27,25 százaléka vett részt. (Az érvényességhez legalább az 50 százalékuknak plusz egy személynek kellett volna érvényes voksot leadnia.) A voksolók 97 százaléka azonban igennel szavazott arra, hogy ciklus közben –népszavazással vagy parlamenti aktussal – le lehessen rövidíteni a hivatalos parlamenti ciklust. A referendumot Robert Fico kezdeményezte.

A fentiekből kiindulva Kollai István szerint a volt kormányfő pártjának, a Smernek (Irány) potenciálisan 1,2 millió szavazója lehet, legalábbis ennyit el tudnak érni, és van rá matematikai esély, hogy ez a 27,25 százalék Robet Ficóra szavazzon.

"De nem fog – tette hozzá a pozsonyi Comenius Egyetem kutatója –, hiszen van egy másik párt, a Peter Pellegrini vezette Hlas (Hang), ami Smerből vált ki, amit Fico korábbi harcostársai, hozzá képest dizájnosabb politikusok alkotnak, távolabb tudták magukat tartani a korrupciós ügyektől. A népszavazáson résztvevő és az előre hozott választások mellett szavazó tömegekben nyilván sokan vannak, akik igazából Pellegrini-szavazók" – mutatott rá a szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában.

Robert Ficóról Kollai István kifejtette, a Smer vezetője alapvetően egy szociáldemokrata politikus, a ráragasztott baloldali populista címke ellen – időszakosan – nem is tiltakozik, hiszen a populizmust lehet úgy is érteni, hogy ő az „anti-establishment”, aki meghallja a nép hangját. Ráadásul a jelek szerint annyira nem „kopott el”, mint azt gondolhatnánk az alapján, hogy milyen súlyos korrupciós ügyek sorozatába bukott bele a kormánya – tette hozzá a szakértő. Kollai István szerint olyan rossz volt a felhozatal, hogy Fico végül is képes lehet kormányozni, de azért "a csillaga nem ugyanúgy áll, mint korábban," elsősorban a népszerűbb Hlas miatt.

Kollai István szerint teoretikusan nem kizárt, hogy Robert Fico ismét kormányfő legyen, de ez ellen két dolog is szól. Egyrészt ha nem a Smer nyeri a választásokat, nem ők fogják adni a kormányfőt. Másrészt túl nagy az ellenérzés Fico ellen, ami összeránthatja a közéletet az ellenkező oldalon, míg Pellegrinivel szemben hasonlóan erős reflexek nincsenek. "Vagyis hatalomtechnikai alapon Ficónak még akkor is megérné talán Pellegrinit tenni kormányfőnek, ha ő nyerné a választást, de jelenleg nem így áll a dolog" – fogalmazott a pozsonyi Comenius Egyetem kutatója.

