Németoszági késes merénylet: az igazságügyi hatóságok felelőssége is felmerült

A merényletet egy 33 éves palesztin férfi követte el, aki nem sokkal korábban szabadult a börtönből, ahová súlyos testi sértés miatt került. Az állampolgárság nélküli, a Gázai-övezetből származó, hosszabb ideje Németországban tartózkodó férfi Kiel és Hamburg között közlekedő regionális vonaton támadt, amikor a szerelvény beérkezett a brokstedti vasútállomására. A támadásban egy 16 éves lány és egy 19 éves fiatalember vesztette életét. A tettest őrizetbe vették.

A merényletet követő első napok a megdöbbenés és a gyász napja voltak. Mostanra viszont előtérbe kerültek a vizsgálat azon elemei is, amelyek a hatóságok esetleges mulasztásaira terjednek ki, különös tekintettel arra, hogy a palesztin férfinak erőszakos cselekmények elkövetése miatt korábban már többször is meggyűlt a baja a hatóságokkal, és több alkalommal is vizsgálati fogságban volt.

A Die Welt című lap szerint ennek kapcsán az önálló tartománynak számító Hamburg zöld párti igazságügyi szenátora, Anna Gallina került a figyelem középpontjába. Egy a társadalomba való újbóli beilleszkedéssel foglalkozó szakértő, Bernd Maelicke ugyanis a hamburgi Abendblatt című lapban megjelent cikkében azzal vádolta a szenátort, hogy figyelmen kívül hagyta azt a 2019-es hamburgi törvényt, amely a reszocializálást, illetve az áldozatok védelmét szabályozza.

A szóban forgó törvény célja az, hogy a börtönből kiszabadult személyt a hatóságok továbbra is figyelemmel kísérjék. A szakértő azt állította, Anna Gallina vélhetően nem ismerte ezt a rendelkezést, ezért nem is tudta alkalmazni azt.

Mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a történtekért a szenátor asszonyt is felelősség terheli.

A német ügyvédek egyesületének a migrációs joggal foglalkozó munkaközösségének elnöke, Thomas Oberhäuser ugyanakkor határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, vajon az igazságszolgáltatás felelős-e az ilyen jellegű merényletért. Ez szerinte csak akkor lett volna elkerülhető, hogy a merénylőt továbbra is vizsgálati fogságban tartották volna.

A hamburgi szenátus igazságügyi bizottsága a hét közepén tárgyalja az ügyet. Anna Gallina közölte, hogy minderről részletes tájékoztatást nyújt.

Nyitókép: Jonas Walzberg