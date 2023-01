További 74 tankot küld Lengyelország Ukrajnába

A nemrég bejelentett 14 Leopard 2 tankon kívül még 74 darab, modernizált harckocsi Ukrajnába küldésére készül Lengyelország - jelentette be a lengyel miniszterelnök. Ebből 30 darab T-72-es, 30 darab Lengyelországban kifejlesztett PT–91 Twardy, és még 14 Leopard 2-es - mondta Mateusz Morawiecki a kanadai CTV News "Power Play" című műsorában. Varsó fél éve, elsőként, már 250 harckocsit küldött Kijevnek.

A politikus kifejtette: az oroszoknak több ezer, vagy egyesek szerint több mint 15 ezer tankjuk lehet, és "ha nem akarjuk, hogy Ukrajna vereséget szenvedjen, nagyon nyitottan és bátran kell támogatnunk. Mert ha Ukrajna, ne adj isten, kudarcot vall szuverenitásának és szabadságának megvédésében, az csak az első lépést jelentené a Kreml őrült stratégiájában, hogy újjáépítse az egykori Orosz Birodalmat. Úgy gondolom, ha Európa békés úton akar stabil és hosszú távú növekedést, akkor el kell hárítanunk az oroszok minden barbár támadását. Ezek voltak azok az érvek is, amelyek szerintem fontosak voltak Scholz kancellár, Macron elnök és más nyugat-európai szövetségeseink számára" - magyarázta a műsorban.

Sok múltbeli tabut sikerült legyőzni, mondta Morawiecki azzal kapcsolatban, hogy a németek is úgy döntöttek, harckocsikat küldenek Ukrajnának.

"A nehéz, modern páncélozott járművek szállítása néhány hónapja még nem volt lehetséges. Most pedig itt vagyunk a háború történetének egy újabb pillanatában, amikor Leopard 2 harckocsikat, Abrams tankokat" és Patriot légvédelmi rendszereket adunk Ukrajnának".

Poland will send 60 PT-91 Twardy tanks (thoroughly modernized T-72s) and 14 Leopard 2 tanks to Ukraine.



Polish Poland's Prime Minister @MorawieckiM just made the announcement.



