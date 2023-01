Gépfegyverrel lőtte az újholdévet ünneplőket Kaliforniában egy férfi, kilencen meghaltak – videók

Lelőttek kilenc embert helyi idő szerint szombaton este egy többezres részvétellel folyó holdújévi fesztivál után a Los Angeles belvárosától 16 kilométerre lévő Monterey Park kisvárosban, amelyben jelentős számú ázsiai bevándorló él – jelentették hírügynökségek rendőrségi közlés alapján.

Bob Boese rendőrtiszt, a Los Angeles-i sheriffi hivataltól azt mondta, hogy a tömeggyilkosságot egy férfi követte el egy üzletnél a Garvey Avenue-n.

