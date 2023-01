Beszédes Noémi: Izraelben most kiélezett a politikai helyzet, de stabil kormányzás várható

"Végigbeszéltük az egész politikai életet nemcsak az új koalíciós kormány szempontjából, hanem a társadalom és az emberek reakcióinak a szempontjából is. A belpolitika mellett természetesen a külpolitikára is kitértünk, regionális, illetve globális szinten, és természetesen a magyar–izraeli kapcsolatokról és a közép-európai–izraeli kapcsolatokról is beszéltünk" – ismertette a kerekasztal-beszélgetés főbb témaköreit Beszédes Noémi, a Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Igazgatóságának munkatársa.

Az est főszereplője Amiah Cohen volt, aki a konzervatív Tikvah Fundot vezeti Izraelben, és akit Orbán Viktor is fogadott csütörtökön a Karmelita kolostorban. A szervezet foglalkozik oktatással, rendezvényszervezéssel, könyvkiadással, publikálással.

Az elmúlt időszakban több kritika érte az újonnan megalakuló izraeli kormányt, múlt szombaton több tízezren vonultak utcára Tel-Avivban, hogy az igazságügyi reformtervek ellen tiltakozzanak. Beszédes Noémi ennek kapcsán megjegyezte: az izraeli társadalom mindig is megosztott volt politikailag is, de kulturálisan, etnikailag is. "Ez most valamelyest kiéleződött, hiszen egy erősen jobboldali kormánykoalíció alakult a hat kormányra került pártból, de

ez nem jelenti azt, hogy nincsen nagyon erős támogatottsága ennek a kormányzatnak"

– mondta.

Szerinte a tüntetések, a kritikák a kormányváltás természetes velejárói, viszont a 120 fős izraeli parlamentből 64 mandátumot szerzett a kormánykoalíció. Tehát ez egy nagyon nagy felhatalmazás az eddigiekhez képest, és stabil kormányzást fog biztosítani a közeljövőben, remélhetőleg ki is fogja tölteni a négyéves kormányzati periódust.

Beszédes Noémi kifejtette, hogy Netanjahu-koalíció át szeretné formálni a legfelsőbb bíróság hatáskörét és hatalmi körét. Úgy vélik, a jelen állás szerint nem független a bírósági rendszer, megreformálásra szorul, ennek érdekében mindent meg is fognak tenni. "Ez nem feltétlenül csak politikai hozzáállás, hanem társadalmi támogatottsága is van" – állapította meg.

Az est során az izraeli–magyar kapcsolatokról is szó esett. Beszédes Noémi szerint jelenleg

az izraeli–magyar kapcsolat "aranykorban van", és ez több szférában is tetten érhető.

Amiah Cohen kifejtette: reméli, ez egy nagyon jó kezdet, és a jövőben még gyümölcsözőbb, kiterjedtebb, mélyebb lesz. Sok potenciál van az együttműködésben a gazdaság, a mezőgazdaság, a high-tech területén, ebben Izrael partner tud lenni.

Emellett sokat tanulhat és átvehet Magyarország az izraeli modellből és technikákból. "Nagyon sokszintű és mélységű kooperáció lehetséges az elkövetkezendő években. Reméljük, hogy így is lesz" – tette hozzá a Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Igazgatóságának munkatársa.

