Bauer Bence: a CDU-elnök jelzése egyértelmű, keményebb migrációs politikát akar

Berlinben és sok más német nagyvárosban, főleg Észak-Rajna-Vesztfáliában, Düsseldorfban, Duisburgban, Essenben és Bonnban fiatal, rendbontó migránstömegek vonultak utcára: autókat gyújtottak fel, rendőrökre és munkájukat végző mentőkre támadtak – idézte fel a szilveszterkor történteket Bauer Bence, hozzátéve, hogy a hatóságok illetékesei úgy nyilatkoztak, hogy „ilyen dimenzióval még nem találkoztak”.

A MCC Magyar–Német Intézetének igazgatója szerint az elkövetőek eltérő migrációs hátterű – Berlinben mintegy tizennyolc nemzetiségből származó –, de főként fiatal férfiak voltak. Közülük sokan a 2015-ös menekültválság során érkeztek Németországba, és azóta sem tudtak integrálódni a német társadalomba, ezért óriási frusztrációs, valamint bűnelkövetői potenciállal is rendelkeznek – emelte ki a szakértő.

Bauer Bence érdeklődésünkre azt is közölte, hogy a 2015-ben érkezettek esetében korábban arról lehetett hallani, hogy az érintettek fele sikeresen elhelyezkedett, de később bebizonyosodott, hogy ez az adat a korábban érkezőket is magába foglalta. Mindez nyolc év távlatában kudarcként értékelhető, annál is inkább, mert sokan azóta sem beszélik a nyelvet, valamint nem rendelkeznek azokkal az alapvető képességekkel, amelyekkel a munkaerőpiacon helyt tudnának állni, ráadásul

sokan nem is hajlandók munkát vállalni

– fogalmazott a szakérő.

Sokan egyáltalán nem érzik magukat a német társadalom részének, nem akarnak dolgozni, a szilveszteri rendbontások pedig azt mutatják, hogy nagy frusztrációs potenciál van jelen – ismételte meg Bauer Bence, emlékeztetve, hogy már 2015 szilveszter éjjelén is sor került hasonló eseményekre, ahol nőket is molesztáltak.

A CDU elöke rendkívül keményen bírálta a szilveszter éjszakai támadások végrehajtóit, „kis pasáknak” titulálva őket, akik már az általános iskolában is erőszakosan lépnek fel, Friedrich Merz ugyanakkor nem csak a mostani incidensről, hanem általánosságban is nagyon élesen fogalmazott. Bauer Bence szerint az ilyen és hasonló kijelentések az Angela Merkel által meghirdetett, de azóta véget ért Willkommenskultur csődjét is jelzik, noha Merz mindig is kritikus volt a migrációval kapcsolatban.

A Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézetének igazgatója a CDU-elnök azon szavaira is felhívta a figyelmet, miszerint azokat, akik nem tudnak beilleszkedni a német társadalomba és bűntetteket követnek el, ki kellene utasítani az országból. Ez egyébként a német jogrend alapját képezi, csak épp nem szokták a gyakorlatban végrehajtani – jegyezte meg. Szerinte Friedrich Merz most azért is szólalt meg karcosan, mert a jelenlegi kormánykoalíció nagyon óvatos a kitoloncolásokkal, és alapvetően befogadáspárti. A CDU-ban viszont rég felismerték, hogy a 2015-ös migrációs válság nem ismétlődhet meg, amit a jelek szerint most tematizálni is kívánnak a közbeszédben.

Bauer Bence egyetértett azzal, az utóbbi években fordulat látható a német kül- és hatalmi politikában, a szemérmesebb politikát felváltotta egy aktívabb jelentét, német szempontból tehát átrendeződőben van Európa. Mint mondta, az ukrajnai háború egyértelmű paradigmaváltást hozott, hiszen Németországban hosszú ideig alaptétel volt, hogy nem szállítanak fegyvereket, ami lényegében egy éjszaka alatt megváltozott. A szakértő megjegyezte, a fegyverszállítások legfőbb szószóli Németországban a Zöldek, akik a a külügyminisztert és az energiaügyi minisztert is adják a koalícióban.

A fegyverszállítás kérdése mellett az energia és egyéb társadalompolitikai ügy kapcsán is mutatkozik a német paradigmaváltás. Bauer Bence szerint az, hogy a migrációs válság tekintetében lesz-e váltás a kormánykoalíció részéről, egyelőre nem látható, viszont a CDU egyértelműen jelezte, hogy keményebb migrációs politikát szeretnének megvalósítani.

