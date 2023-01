Most jön a politikai kijózanodás Németországban a szilveszteri rendbontás után

A berlini tűzoltók szilveszter éjszaka több mint 1700 segélyhívást kaptak, és 38 esetben támadás érte őket. A támadásokban több tűzoltó, illetve rendőr is megsérült, közülük volt, akit kórházba kellett szállítani A rendőrség közlése szerint a német főváros több pontján tűzijátékokhoz használt rakétákkal vettek célba járműveket, épületeket és néhány helyütt embereket is. Ha nem is berlini méretű, de hasonló éjszakai atrocitásokra került sor több más német városban is.

A felzúdulás óriási volt, és a támadások végrehajtásával – az elmúlt évek hasonló szilveszteri tapasztalataiból kiindulva – elsősorban migrációs hátterű embereket vádolták. A gyanúra némileg rácáfolt a berlini rendőrség most nyilvánosságra hozott hivatalos közleménye, amelyből kitűnt, hogy a korábbi információkkal ellentétben jóval kevesebb embert vettek őrizetbe, továbbá, hogy a feltételezett elkövetők többsége német állampolgár volt.

Minderről a berlini Der Tagesspiegel című lap számolt be exkluzív tudósításában ismertetve a rendőrség közleményét. Eszerint

a hatóságok a támadások miatt összesen 38 ember vettek őrizetbe, kétharmaduk német állampolgár és 21 év alatti volt.

A korábbi tudósítások arról szóltak, hogy az őrizetbe vettek száma 148 volt, többségük különböző nemzetiségű, köztük afgán, szír és iraki menekült. Mindez felerősítette a meglévő aggodalmakat amiatt, hogy Berlin egyes problémásnak tartott kerületeiben, elsősorban Neuköllnben a hatóságok hadilábon állnak a menekültek integrálásával.

A történtek nyomán ugyanakkor felerősödtek a riasztófegyverek korlátozására, valamint elsősorban a rendőrségi erők jobb felszerelésére vonatkozó követelések. Ahhoz azonban a többi között videofelvételekre hivatkozó tudósítás szerint nem fért kétség, hogy a támadók között több migrációs hátterű személy volt. Továbbá ahhoz sem, hogy sok támadó maszkot, illetve álarcot viselt, ami megnehezítette azonosításukat. A hatóságok feltételezése szerint többen közülük migrációs, továbbá feltételezések szerint szélsőbaloldali háttérrel rendelkezhettek.

Mindenesetre Németországban éles vita kezdődött a támadások hátteréről. valamint arról, hogy a jövőben miként lehet megelőzni ezeket. Nancy Faeser szociáldemokrata belügyminiszter elismerte, hogy a migrációs hátterű személyek integrálása továbbra is rendkívül sok problémát vet fel.

"A német nagyvárosokban súlyos problémát jelentenek azok a fiatal migránsok, akik semmibe veszik államunkat, erőszakos cselekményeket követnek el, és elutasítják a különböző képzési, valamint integrációs programokban való részvételt" – fogalmazott a miniszter.

Egy jogállamnak ebből le kell vonnia a megfelelő következtetéseket

– jelentette ki.

"Az integrációt elutasító, erőszakra kész személyek számára kemény kézzel és világos nyelven kell jeleznünk a határokat, anélkül azonban, hogy szítanánk a rasszista érzelmeket" – fogalmazott a miniszter.

A szociáldemokrata politikus egyidejűleg a szilveszter éjszakai támadások elkövetőinek gyors és határozott megbüntetését helyezte kilátásba.

