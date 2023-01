Súlyos a helyzet, nem kegyelmez az ítéletidő Észak-Amerikának – képek, videók

A Los Angeles mellett fekvő, tengerparthoz közeli Montecito teljes közösségére és a környező völgyekben kitelepítést rendeltek el. A településen pontosan öt évvel ezelőtt sárlavina és földcsuszamlás ölt meg 23 embert, továbbá mintegy 100 lakóház semmisült meg.

Santa Barbara megye rendőri vezetője közölte, hogy mintegy 10 ezer embert érint a döntés, amit a folytatódó esőzésekkel és patakok növekvő vízszintjével indokolt, valamint azzal, hogy egyre több utat borít víz.

Északabbra San Francisco közelében Santa Cruz megyében 32 ezer embernek kellett elhagynia otthonát hétfőn, szintén az esők következtében kiöntött vízfolyások miatt. Az autóútra omlott törmelék miatt a régiót San Franciscoval összekötő hegyi utat lezárták.

Flooding in California. Highway 101 is completely covered by the Ventura River... pic.twitter.com/RGsTxKrV3Q — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 10, 2023

Kalifornia állam fővárosa Sacramento közelében Wilton városban a korábbi esők nyomán kialakult árvíz miatt már korábban kötelező kitelepítést rendeltek el.

A kitelepítési rendeletek mellett, Gavin Newsom kormányzó a hétfőre várt újabb viharzóna előtti tájékoztatóján arra kérte az embereket, hogy aki teheti maradjon otthonában. Házra dőlt fa a kaliforniai Sacramentóban 2023. január 8-án, miután vihar vonult át a térségen. MTI/AP/The Sacramento Bee/Sara Nevis

A szélviharok miatt százezreknél szünetelt az áramszolgáltatás a hétvégén és hétfőn is több tízezer lakás volt áram nélkül, a viharok miatt sok iskola is zárva maradt.

A kormányzó kérésére Joe Biden elnök még vasárnap este veszélyhelyzetet hirdetett ki Kalifornia államban, ami szövetségi pénzügyi forrásokat tesz elérhetővé az állam hatóságai számára a védekezéshez és károk elhárításához.

Check out this dramatic footage of a rockslide just east of Fresno, CA today.



We're continuing to talk about the major impacts across California on @WeatherNation. #CAwx pic.twitter.com/8DgvfhjHmX — WeatherNation (@WeatherNation) January 10, 2023