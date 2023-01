Horrorbaleset: a szerencsének és a Teslának köszönhetik az életüket

Csodával határos a család megmenekülése, különös tekintettel arra, milyen erővel csapódott be az autó a sziklák közé – vélekedik Jingwen Ju, a Michigani Egyetem mérnök szakértője.

"A sofőr valószínűleg alulbecsülte, hogy mennyire biztonságos a járműve, ami reményt adhat sokaknak" – fogalmazott az NBC News megszólaltatta szakértő.

Az autót vezető férfin kívül 41 éves felesége, valamint 4 és 7 éves gyermeke ült az autóban a zuhanás pillanatában. Nem ismert, milyen sebességgel haladt a jármű, és az sem, milyen vezetési módot használt a férfi. Az ugyanakkor biztos, hogy az autó többször megpördült zuhanás közben.

Jose Granda baleset-rekonstrukciós szakértő szerint az valószínűtlen, hogy nekicsapódott volna a jármű a sziklafalnak is zuhanás közben: ha ez megtörtént volna, az autó teteje benyomódik és biztosan mindenki meghal.

A valóságban az autó teteje érintetlen maradt.

Véleménye szerint az autó közel 130 kilométer/órás sebességgel száguldhatott le a szikláról, és valószínűleg az akkumulátorok elhelyezkedése mentette meg attól, hogy előre billenjen, ahogyan ez egy orrmotoros autónál történt volna. Valószínűleg zuhanás közben sziklának ütközött az autó – az ilyen típusú balesetek kevésbé halálosak, mint a borulásosak. A Tesla is komoly károkat szenvedett járműnek tűnik elsőre, a valóságban azonban szerkezete legfontosabb része épen maradt.

Ilyen extrém esetekre egy gyártó sem készül fel

Az alacsony súlypont segített, hogy az autó az alján landoljon, a tető erőssége és a biztonsági övek elhelyezkedése pedig megvédték az utasait. Az Insurance Institute for Highway Safety, egy nonprofit kutatási és oktatási szervezet a Tesla Model Y-nak a 2020-as bemutatásakor a legjobb biztonsági pontszámokat adta – most már látszik, hogy nem véletlenül, de az is tény, egyetlen gyártó sem ilyen balesetekre tesztel, tehát a szerencsének is nagy szerepe volt abban, hogy a család mind a négy tagja életben van.

David Zuby, a szervezet vezetője szerint az autók biztonsága nagy mértékben nőtt a hetvenes-nyolcvanas évek óta:

erősebb anyagokból készülnek és jobban tervezik meg az utasteret is.

Az emberek ráadásul sokkal gyakrabban kötik be biztonsági öveiket, mint harminc éve, ami szintén fontos szempont.

Mentés közben derült ki, hogy élnek az utasok

A baleset helyszínére érkezők először azt hitték, roncsot és holttesteket mentenek ki a szikla alól: sokkoló volt látni, hogy valaki mozog az autóban, így életet menthetnek. Azonnal helikopteres mentőt hívtak a helyszínre, a gyerekeket pedig kosarakban emelték a szikla tetejére.

Egyelőre nem tudni, milyen okból akarhatott magával és családjával végezni a volánnál ülő férfi, akit kórházból való kiengedését követően

börtönbe szállítanak majd

a gyilkossági kísérlet elkövetése miatt.

Nyitókép: Forrás: Twitter/San Mateo County S.O