Horrorbaleset Teslával: szikláról zuhant a mélybe az autó, mégis mindenki túlélte

A halálos balesetekről ismert Devil's Slide környékén zuhant le az autó: több mint 75 méteres magasságban sodródott le az útról. Mielőtt talajt ért, többször is megpördült.

A San Franciscótól délre található területen nem ritkák az autóbalesetek, az viszont igen, hogy bárki is túléli ezeket - írja a CBS News. Maguk a hatóságok is csodaként aposztrofálták, hogy bár eredetileg kritikus állapotúnak tüntették fel a Tesla utasait, végül kiderült, hogy senkinek sem lett nagyobb baja a horrorisztikus zuhanást követően.

Az első vizsgálati eredmények szerint az autó

nem önvezető módban szenvedte el a balesetet,

és nem is az útviszonyok tehetők felelőssé azért.

This afternoon, deputies responded to a solo vehicle over the side of Hwy 1 south of the Tom Lantos tunnel. Two adults suffered non-life threatening injuries and two children were unharmed. Tremendous collaborative effort btwn SMSO, @CHP_GoldenGate and @calfireSCU pic.twitter.com/sVyKp6LSrc — San Mateo County S.O (@SMCSheriff) January 3, 2023