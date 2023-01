Emberi koponyákat találtak egy mexikói nemzetközi repülőtéren

Emberi koponyákat találtak a mexikói Querétaro városának nemzetközi repülőtérén.

Az alumínium, valamint műanyag fóliába csomagolt, eltérő méretű négy koponyát egy kartondobozban találták meg egy futárszolgálat repülőtéri raktárában. A feltételezett emberi maradványokat tartalmazó csomagot az Egyesült Államokba küldték volna.

Mexican authorities uncover human skulls in package headed for U.S. https://t.co/hcZmziXNie pic.twitter.com/vfc3kREOLl — Reuters World (@ReutersWorld) December 31, 2022