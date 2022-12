Oroszországi hadászati repülőtérnél füleltek le egy ukrán drónt

Az orosz hadsereg légvédelmi rendszere megsemmisített egy ukrán drónt a Szaratov megyei Engelsz fölött - közölte Roman Buszargin, a megye kormányzója csütörtökön a Telegram-csatornáján. Engelszben üzemel az orosz hadászati légierő gépeit állomásoztató repülőtér, amelyet ebben a hónapban már kétszer is támadtak ukrán drónok.

Buszargin közölte: ismét olyan rémhírt terjesztettek, hogy Engelszt evakuálni kell, de nyugalomra intette a lakosságot. A kormányzó szerint az anyagi kár nem jelentős, és senki sem sérült meg.

Az RBK gazdasági portál szerint korábban a MASH és az Osztorozsno Novosztyi Telegram-hírcsatornája is arról számolt be engelsi lakosokra hivatkozva, hogy a repülőtér környékén légiriadó volt, és robbanásokat lehetett hallani. Ukrán drónok lelövéséről adott hírt a Telegram-csatornáján csütörtökön egy másik orosz régió, Brajnszk megye kormányzója, Alekszandr Bogomaz is. Az oroszországi Engelsz a Google Térképen (piros gombostűvel jelölve)

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek több településéről jelentettek ukrán tüzérségi támadást csütörtökön a helyi hatóságok.

A csütörtöki hadijelentés szerint Oroszország légiereje lelőtt egy ukrán Szu-25-ös és Szu-24-es repülőgépet, valamin két Mi-8-as helikoptert, a légvédelem pedig hét ukrán drónt, valamint négy HIMARS- és Uragan-rakétát.

Nyitókép: MTI/AP/Libkos