Elutasították az oltott ember vérét, elvették tőlük a gyereket

A szülők azt akarták elérni, hogy csak oltatlan embertől származó vért kaphasson gyerekük, a legfelsőbb bíróság azonban úgy döntött, hogy a gyermek érdeke az, hogy mielőbb megoperálják.

A döntés értelmében a négy hónapos gyermeket átmenetileg gyámság alá veszik egészen addig, amíg a műtét meg nem történik és lábadozása le nem zárul – írja a BBC.

Ian Gault bíró elutasította a szülők arra irányuló kérelmét, hogy oltatlan ember vérét kapja a gyermek, arra hivatkozva, hogy ez nem praktikus és szükségtelen is egyben. Egyetértett abban az egészségügyi hatóságokkal, hogy

a gyermek élete függ attól, hogy a műtétre megkapják az engedélyt.

Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a szülők maradnak a gyermek gondviselői, így az orvosoknak folyamatosan tájékoztatniuk kell őket a beavatkozásról és a gyermek egészségéről.

A bíró azt a felvetést is elutasította, hogy egy csakis oltatlanoktól származó vért kezelő rendszert hozzanak létre az országban. Sue Grey, a család ügyvédje szerint az oltások hosszú távú hatásai nem ismertek, és azzal vádolta az orvosokat, hogy ideológiai okokból nem hajlandók oltatlan embertől származó vért biztosítani a gyermeknek.

Az állam ügyvédje szerint ugyanakkor egy ilyen rendszer létrehozása

veszélyes precedens lenne

és egy tökéletesen működő rendszeren vágna léket. Gault bíró azt is elmondta, nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy egy oltott ember vére rizikót jelentene.

Az ügy az új-zélandi oltásellenesek számára nagyon fontos, a bírósági tárgyalás idejére is tüntetők gyűltek össze az épület előtt. Az üggyel kapcsolatban az is nyilvánosságra került, hogy a szülők az orvosokkal való egyik találkozóra magukkal vittek egy támogató személyt is, aki a megbeszélést eltérítve alaptalan teóriákat hangoztatott és arról beszélt, hogy a kórházakban gyerekek halnak meg transzfúziók miatt.

KAPCSOLÓDÓ Kiderült, hány ember életét mentette volna meg az oltás A szakértők 365 670 regisztrált fertőzött adataiból készült tanulmányban foglalták össze az oltottság hatását...

Nyitókép: ViktorCap/Getty Images