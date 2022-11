Megválasztották Nancy Pelosi utódát, személye máris különleges

Az 52 éves afroamerikai politikus Nancy Pelosit követi a poszton, aki 20 év után, a demokraták úgynevezett többségi vezetőjeként, a képviselőház elnökeként köszön le posztjáról. Hakeem Jeffries a kisebbségbe került demokrata párti képviselőcsoportot vezeti januártól, amikor az új kongresszus összeül.

Megválasztása után Jeffries úgy fogalmazott, hogy a "képviselőházi demokraták elkötelezettek abban, hogy keményen harcoljanak a dolgozó családokért, a középosztálybeli honfitársaikért, valamint azokért, akiknek az a vágya, hogy a középosztályba kerüljenek".

Jeffriest először 2012-ben választották a képviselőház tagjává New York város Brooklynt is magában foglaló választókörzetében, 2019 óta pedig már egyik vezetője a kongresszusi demokrata képviselőcsoportnak. Politikai felfogását tekintve a Demokrata Párt erősen baloldali vonulatához sorolják.

Megválasztását a demokraták szenátusi vezetője, Chuck Schumer fordulópontként értékelte az amerikai kongresszus történetében.

