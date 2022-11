Energia: új szolidaritási megállapodás a kelet-közép-európai országok érdekében is

A megállapodást ismertető közös nyilatkozatukban kiemelték, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja "globális energiaválsághoz vezetett", amely "példátlanul megterheli gazdaságainkat, és különösen a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat". Ez a helyzet "különösen érzékenyen érinti Európát" a földgáz 40 százalékát biztosító Oroszországból érkező szállítások visszafogása miatt.

Ezért Németország és Franciaország a válság kezelésére tett európai uniós szintű válaszlépéseket mellett tovább erősíti "szoros kapcsolatait az energia területén", és az energiaellátás biztonságának érdekében elkötelezi magát a kölcsönös támogatás és szolidaritás mellett.

A konkrét intézkedések közül kiemelték, hogy a földgázellátásban Franciaország Németország és további EU-s tagállamok, főleg

az orosz energiafüggőség oldására törekedő közép-, és kelet-közép-európai országok támogatása érdekében

leállította Németországból származó gázimportját és a francia hálózat teherbíró képességének határain belül növelte németországi földgázexport-kapacitását.

Franciaország így akár napi 100 gigawattórának megfelelő mennyiségben képes növelni németországi földgázszállításait. Arról is megegyeztek, hogy kidolgoznak egy állandó német-francia földgázellátási szolidaritási mechanizmust, amelyről a két kormány következő együttes ülésén, 2023 első negyedévében hivatalos megállapodást is kötnek. Áramellátás A villamosenergia területén Németország vállalta, hogy Franciaország téli áramellátásának biztosítását szolgálva a lehető legnagyobb mértékben növeli a két ország ellátórendszereit összekötő kapacitást. Németország az átviteli kapacitás növelésén kívül amellett is elkötelezte magát, a megújuló forrásokra támaszkodó energiatermelés bővítésével, a tartalékba helyezett erőművek újraindításával és az utolsó, még termelő atomerőművek üzemidejének meghosszabbításával minden lehetséges módon növeli áramtermelését és franciaországi exportját - áll a német és a francia kormányfő közös nyilatkozatában.

