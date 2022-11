Új időszámítás a koronavírus elleni harcban Németországban

A megbetegedések száma az elmúlt hetekben nem növekedett Németországban, a korábban előre jósolt késő őszi, illetve téli hullám még nem köszöntött be. Ez is magyarázza, hogy egyes tartományok most a járvány visszaszorításának új módszerével kísérleteznek, amelynek középpontjában a fertőzöttek személyes felelősségvállalása áll.

Az élen járó két tartományban ennek megfelelően megszűnt a fertőzöttek kötelező izolációja. A bajor egészségügyi miniszter szerint más óvintézkedéseket azonban be kell tartaniuk. Bajorországban például a pozitív teszttel rendelkezők számára kötelező a maszkviselés, továbbá annak tilalma, hogy orvosi, illetve ápolói létesítményekbe lépjenek be.

Hasonló intézkedéseket vezettek be a szomszédos Baden-Württembergben is. A fertőzöttek elhagyhatják ugyan otthonaikat, de lakáson kívül öt napon keresztül kötelező a maszkviselés. A tartományi egészségügyi miniszter szerint az izoláció megszüntetése infektológiai szempontból elfogadható. "Alapjában véve az ugyanakkor továbbra is érvényes, hogy

aki beteg, és ennek megfelelő tünetekkel rendelkezik, maradjon otthon, és irassa ki magát"

– fogalmazott a miniszter.

Két további tartomány, Hessen és Schleswig-Holstein már bejelentette, hogy a bajor és a baden-württembergi példát kívánja követni. Néhány további tartomány egyelőre még gondolkodik ezen, míg más tartományok elutasították a hasonló lépéseket.

Támogatásáról biztosította a fertőzöttek teljes elszigetelési kötelezettségének megszüntetését a német szövetségi orvosi kamara. A szervezet állásfoglalása szerint az izolációra nincs szükség. az érintettek szabadságának ilyen jellegű korlátozása aránytalan. Az orvosi szervezetek ehelyett az állampolgárok személyes felelősségvállalására apelláltak

A kamara elnöke úgy értékelte, hogy az izolációs kötelezettség megszüntetése "egészségügyi szempontból képviselhető". Klaus Reinhardt szerint ezt indokolja, hogy csökkenőben van a fertőződések száma, továbbá az is, hogy a megbetegedések többnyire enyhe lefolyásúak. Ezt erősítették meg olyan más európai országok tapasztalatai is amelyek már korábban hasonló lépésre szánták el magukat.

Az elnök ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy országos szinten egységes szabályozásra lenne szükség.

Nehéz lenne megérteni azt, hogy míg egyes tartományokban a fertőzöttség esetén az emberekre kötelező izolációt rónak ki, más tartományokban hasonló esetben ilyen jellegű korlátozás nincs érvényben – jelentette ki.

Az embereknek meg kell tanulniuk azt, hogy személyes felelősséget vállalva éljenek az enyhítésekkel, és tekintettel legyenek másokra – hangsúlyozta az elnök.

A leghatározottabban elutasította ugyanakkor a a fertőzöttek kötelező elszigetelésének megszüntetését a szövetségi egészségügyi miniszter. Karl Lauterbach szerint ez a lépés teljes mértékben felelőtlen.

Teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ugyanis a sebezhető csoportokhoz tartozókat, egy esetleges fertőzés ugyanis közülük sokak életét fenyegetné

– hangsúlyozta.

A Német Kórházak Szövetségének elnöke pedig annak a véleményének adott hangot, hogy a karanténkötelezettség feladását a járvány végétől kellene függővé tenni.

"Ha a járványt hivatalosan befejezettnek nyilvánítják, akkor kell megszüntetni az elszigetelési, valamint a maszkviselési kötelezettséget, továbbá a többi korlátozó intézkedést" – fogalmazott az elnök.

A Der Spiegel értesülése szerint egyes tartományok a maszkviselési kötelezettség felszámolását tervezi a helyi tömegközlekedésben is. Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány kormányfője már jelezte is, hogy ezt a lépést az év végétől tervezik. A miniszterelnök az egyéni felelősségvállalás szükségességére apellált. Hasonló lépést helyezett kilátásba a bajor kormányfő, Markus Söder is, kiterjesztve azt a vasútra is.

Több más tartomány, köztük Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália és az önálló tartományi státusszal rendelkező Bréma azonban elutasította ezt, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű, enyhének minősített óvintézkedéseket fenn kell tartani.

