Nem az élelmiszer fogyott el, hanem az ukránok pénze

Ez év végére az élelmiszerek átlagos 40 százalékos drágulására kell számítaniuk az ukránoknak. Oleg Pendzin szakértő szerint az infláció 30 százalékos lesz az országban, és szerinte 2022-ben az ukránok reáljövedelme csaknem negyedével csökken.

Az ukrán állami statisztikai szolgálat adatai szerint az év elejétől a hús ára 50 százalékkal nőtt, a pékáruk havonta 10 százalékkal drágulnak. Ebben az esetben az áremelkedést nem a gabona hiánya okozza, hanem az energiahordozók felértékelődése. Többet kell fizetni a tejért is. Az őszi időszakra a tejtermékek árának 10, a téli hónapokban további 20-25 százalékos emelkedését prognosztizálják. Ám ennél is jóval megdöbbentőbb mértékben ugrott meg a gyümölcsök (+62,6%), a zöldségfélék (78,8%), illetve a tojás (+81,4%) ára.

A tojás ára jelenleg 70-100 forintnak megfelelő hrivnya között mozog. Korábban 30-40 forintba került egy darab. Az agrárpolitikai minisztérium szerint a háború miatti kínálatcsökkenés befolyásolta az áremelkedést, ugyanis a Doneck, Harkiv, illetve Herszon megyei baromfigyárakat teljesen leállították vagy korlátozták a működésüket. A szakértők azonban állítják, szó sincs tojáshiányról és nem is kell ettől tartani.

Ukrajnában szinte minden van, csak győzze az ember megvásárolni.

Néhány vészterhes héttől eltekintve az elmúlt tíz hónapban nem volt jellemző, hogy teljesen üresek lettek volna a boltok polcai. Annál inkább kiürült az emberek pénztárcája.

Kárpátalján az egyik közvélemény-kutató cég az úgynevezett bográcsgulyás-index alapján méri az áremelkedést. Minden hónapban közzéteszik, mennyivel lettek drágábbak azok az élelmiszerek, amiket többek között a megye egyik legnépszerűbb finomságának elkészítéséhez is felhasználunk. A piacon kapható termékek átlagárait figyelembe véve a bográcsgulyás-index szerint 2022 októberében egy ötfős családnak 587 hrivnyát kellett elköltenie az alapanyagok beszerzésére, novemberben viszont már 614 hrivnyát (nagyjából 6000 forintot). Vagyis csupán egy hónap alatt 4,5 százalékos áremelkedés következett be Kárpátalján az alapvető élelmiszerek esetében, és a közüzemi szolgáltatások árairól még nem is beszéltünk.

A csatornadíj 15 százalékkal, a vízdíj és a szemétszállítás 12 százalékkal nőtt. Csak az áram, a távhő és gáz ára nem emelkedik, mert a kormány rendelete szerint a háború idején és az azt követő fél évben tilos ezek tarifáját emelni.

Nyitókép: MTI/Nemes János