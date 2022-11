Békésen autózott, az orra előtt csapódott be az orosz rakéta

Egy orosz rakétatámadást rögzített egy autó fedélzeti kamerája, ezt osztotta meg Olekszij Goncsarenko ukrán képviselő.

Azt írta tweetjében, hogy "így néz ki az ukránok minden reggele február 24-e óta. Elindulnak dolgozni, de nem tudják, hogy utána hazatérnek, vagy egy rakéta találja el őket. Ez eset Dnyipro városában történt.

This is a Russian missile attack on the city of Dnipro.



This is what almost every morning of Ukrainians looks like, starting from February 24. We go to work and we don't know if we will return from there or if a rocket will hit the road where we are going. pic.twitter.com/zb8cHHpN84 — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) November 17, 2022