Republikánus diadal, így nehezedik meg Joe Biden helyzete

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, Joe Biden amerikai elnök nyilatkozatban gratulált szerdán a republikánusoknak a képviselőházi többség megnyeréséhez, amivel elismerte a demokraták vereségét a múlt heti félidős kongresszusi választáson.

A republikánusok képviselőházi vezetőjéhez, Kevin McCarthyhoz azzal a kijelentéssel fordult az elnök, hogy "készen áll az alsóházi republikánusokkal a közös munkára".

Last week’s elections demonstrated the strength and resilience of American democracy. There was a statement that, in America, the will of the people prevails.



I congratulate Leader McCarthy on his House majority, and am ready to work together for American families. — President Biden (@POTUS) November 17, 2022