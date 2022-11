Háború és élet – Kijevi mindennapok egy helyi magyar festő szemével

„Minden működik, csak...” – kezdi a kijevi életképfestést a művész.

A csak után kiderül, hogy a légiriadó alatt például

a Dnyeper alatti metróközlekedés szünetel,

az üzletek egy része bezár.

Különben pedig zajlik az élet. Fényképet készít egy férfi a háború során megrongálódott épület egyik falára festett alkotásról a Kijev közelében fekvő Irpinyben 2022. november 13-án. Afalfestményt feltehetően Banksy brit graffitiművész készítette. MTI/AP/Andrew Kravchenko

„Amúgy az emberek kint vannak az utcán, mennek a saját dolgaikra, mint ahogy én a kiállítás rendezésére. Az oroszok egy hétig hallgatnak, utána két-három napig lövik Ukrajnát. Úgy időzítik, hogy meg tudják mutatni, hogy most ők milyen nagy katonai stratégiák, de közben kiderült, hogy az egész egy nagy humbug, mert hát ez a háború első napjaitól ezt bizonyította. Az emberek korábban elégedetlenek voltak, a rezsivel és más problémákkal, ellenben

amikor a házba bejött az ellenség, akkor fogták és kirugdosták őket,

(mármint az oroszokat) ami folyamatosan tart a mai napig” – mondja Magyar Árpád István. Tűzoltók dolgoznak egy orosz légitámadás következtében kigyulladt lakóház oltásán Kijevben 2022. november 15-én. Újabb légitámadást hajtottak végre az orosz erők az ukrán főváros ellen, a légvédelem négy rakétát megsemmisített, de becsapódás történt a város központjában, Pecserszk kerületben, ahol két lakóépületet találtak el lövedékek. A támadásokban legkevesebb egy ember életét vesztette. MTI/EPA/Roman Pilipej

Úgy látja, a híreket nem érdemes hallgatni, se az egyik félnek, se a másiknak, se a harmadiknak nem lehet hinni.

Arról is beszámol a festő-restaurátor, hogy élelmiszer van, de azt nem lehet tudni, hogy mikor kapcsolják ki az áramot. Próbálnak tartani egy ütemezést, de nem mindig tudják.

„De azt tudjuk, hogy ha kikapcsolták, akkor olyan három-négy óráig nincsen villany.

Most várjuk a feketelevest azért, mert ma már megjelent az első hó, hidegebb van, nagyobb lesz az áramfogyasztás,

és mondták, hogy esetleg lehetnek olyan periódusok, amikor tíz óráig nem lesz áramellátás, mert ezek a drágalátos davaj továrisok a legszörnyűbb dolgokat csinálták, az infrastruktúrát kezdték lőni, hogy az embereket megpróbálják kizökkenteni a normális életritmusukból, illetve depresszióssá tenni. De olyan patológiai szintű depresszióforma nem érzékelhető. Az emberek beszélgetnek, sajnálkoznak, de folytatják a tevékenységüket ezeknek a helyzeteknek megfelelően” – mondja egy szuszra a kijevi magyar művész. Élelmiszersegélyt ad át az embereknek Ali, a kijevi belvárosban lévő Bubble kávézó alkalmazottja 2022. november 9-én. Az Ukrajna ellen indított orosz háború 2022. február 24-i kitörése óta a Bubble dolgozói szinte naponta átlagosan mintegy 200 csomag ingyen élelmet készítenek és adnak át a rászorulóknak. MTI/EPA/Roman Pilipej

A fűtésről elmondja, hogy náluk központi rendszer van (vélhetően távfűtésről lehet szó), a lakásokban nagyjából 20 fok meleget tudnak szolgáltatni, az emberek leszigetelték az ablakokat. „De hogy mi lesz télen, azt csak a Jóisten tudja” – zárja a gondolatot.

Úgy tudja, kevés állami cég maradt, de azok nagyvállalatok, ki tudják fizetni a dolgozóikat. A magánszektorban pláne, hiszen senki nem fog ingyen dolgozni – fűzte hozzá. Tüzérségi támadásban megrongálódott épület falára festett alkotás a Kijev közelében fekvő Borodjankában 2022. november 13-án. A falfestményt Banksy brit graffitiművész készítette. MTI/AP/Andrew Kravchenko

A menekültekkel kapcsolatban azt mondja Magyar Árpád István, mentek el, de vissza is jöttek, Kijev telítődött menekültekkel. Sokan érkeztek olyan városokból, amelyek kemény csapást kaptak az oroszoktól, majd sorolja is őket: „Melitopol, Mariupol, Zaporizzsja környékéről jöttek emberek, Donyeck környékéről, Herszonból, de az most újra ukrán kézen van”.

Nyitókép: MTI/AP/Andrew Kravchenko