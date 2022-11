Külföldi szakértői segítséget kér Lengyelország

Minden bizonnyal orosz rakéták csapódtak be lengyel területen, de ez baleset volt, nem lehet belőle újabb háború – erről beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az M1 aktuális csatornán.

A szakértő elmondta, hogy a nap folyamán - nyilvánvalóan a G20-ak találkozójához igazítva - nagyszabású orosz rakétatámadás zajlott az ukrán kritikus infrastruktúra ellen. Feltehetően ennek részeként csapódhatott be orosz eszköz Lengyelország ukrán határhoz közeli területeire, de kizárható, hogy ez szándékos volt, minden bizonnyal baleset történt.

Szerinte az oroszok a készleteik nagy részét már elhasználták,

Orosz részről a szándékosság

- mutatott rá Kaiser Ferenc.

Minden bizonnyal tisztázódni fog, mi történt. A rakéták maradványai, illetve útvonaluk vizsgálata alapján ez egyértelmű lesz, ahogy néhány éve a Donbasz fölött lelőtt maláj gép esetében is - fűzte hozzá.

Kaiser Ferenc ugyanakkor elmondta azt is:

Borzasztóan feszült a helyzet - jegyezte meg a szakember. A G20-as csúcson ott van Lavrov orosz külügyminiszter: meglesz a téma. A legtöbben azon dolgoznak, hogy ez az ügy megoldódjon - mondta Kaiser Ferenc.

A NATO figyelemmel kíséri a fejleményeket és egyeztet a szövetséges tagországokkal - jelentette ki szervezet főtitkára arra reagálva, hogy lengyel médiajelentések szerint orosz rakéták csapódtak be lengyel területen és emberéletet követeltek.

Jens Stoltenberg Twitter-üzenetében számolt be Andrzej Duda lengyel elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyben részvétét nyilvánította az elhunytak családtagjainak.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022