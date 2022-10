Molotov-koktélokat dobált, majd öngyilkos lett egy férfi Doverben – video

Megpróbált felgyújtani egy bevándorlási hivatalt, majd öngyilkos lett egy férfi Angliában.

Szemtanúk beszámolóit idéző brit médiajelentések szerint az eset a délkelet-angliai Dover kikötővárosban történt, ahol a férfi három Molotov-koktélt dobott a bevándorlási ügyeket intéző helyi központ épületére.

A BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a tűzoltók rövid idő alatt eloltották az épületben keletkezett kisebb tüzet.

