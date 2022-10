Hopp, kicsúszott – Rakétát lőtt ki egy orosz vadászgép egy brit gép közelében, állítólag véletlenül

Egy orosz vadászgép véletlenül kilőtt egy rakétát, amikor a brit légierő egy repülőjével találkozott a Fekete-tenger fölött – jelentette be Ben Wallace védelmi miniszter. Hozzátette, hogy az oroszok szerint műszaki meghibásodásról volt szó – írja a Sky News alapján a hvg.hu.

Az incidens még szeptember 29-én történt, amikor a brit gép rutin járőrszolgálatot látott el, előre bejelentett útvonalon és ott találkozott az orosz vadászgéppel. Wallace levélben közölte aggályait a „potenciálisan veszélyes találkozóról” orosz kollégájával és levelében is hangsúlyozta, hogy a brit gép fegyvertelen volt. „Tanácsosnak láttam felfüggeszteni ezt a járőrszolgálatot, amíg az orosz állam nem válaszol” – mondta.

Wallace elmondta, hogy a járőrözés „újraindult”, de ezúttal vadászgép kísérettel. A védelmi miniszter azt is közölte, hogy Oroszország elismerte, hogy az interakció nemzetközi légtérben történt. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság nem tekinti az incidenst „szándékos eszkalációnak”.

Arra is felhívta viszont a figyelmet, hogy ez az eset is mutatja, az oroszok által gyakran alkalmazott repülési gyakorlat nagyon veszélyes, mint mondta, az hogy egy orosz repülő öt méternél is közelebb megy egy NATO-géphez „meggondolatlan” és „szükségtelen” cselekedet.

Nyitókép: Tamilisa Miner/Getty Images