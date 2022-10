Német titkosszolgálatok: kiszámíthatatlan orosz akciók jöhetnek

A Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND), az Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) és a Katonai Hírszerző Szolgálat (MAD) első számú vezetői nyilvános parlamenti meghallgatáson vettek részt. Hasonlóra minden évben csak egy alkalommal kerül sor.

Az Ukrajna elleni háború gyökeresen megváltoztatta a játékszabályokat valamennyi biztonságpolitikai területen – hangoztatta a Der Spiegel beszámolója szerint Thomas Haldenweg, a a BfV elnöke, aki szerint ennek közvetlen hatásai vannak Németország belső biztonságára is.

A kormány idén áprilisban negyven orosz kémet utasított ki az országból.

"Ez azonban messze nem a teljes szám"

– jelentette ki. Az orosz titkosszolgálatok németországi tevékenységének gátlástalansága tovább erősödött egészen politikai gyilkosságok lehetséges elkövetéséig – fogalmazott a hivatal vezetője.

Bruno Kahl, a hírszerzés vezetője szerint az Ukrajna elleni orosz támadás a szolgálat számára nem jelentett meglepetést. A BND már évek óta figyelmeztetett annak veszélyeire, hogy Oroszország erőszakot alkalmaz. Azt ugyanakkor elismerte, hogy az Ukrajna elleni támadás február 24-i kezdete előtti időszakban a BND Putyin terveinek megítélésével kapcsolatban jóval tartózkodóbb volt, mint az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia titkosszolgálatai.

"A német szolgálatok defenzív magatartása a partnereknél irritációt váltott ki"

– tette hozzá Kahl.

A szövetségi hírszerzés vezetője hangsúlyozta, hogy Oroszország taktikai atomfegyvereket vethet be Ukrajnában. Értékelése szerint az orosz államfő talonban tartja ezt a lépést is. Ennek az lenne, hogy egy diktátumon alapuló békét kényszerítsen Ukrajnára.

Orosz részről semmi jel nem utal arra, hogy az Ukrajnával való esetleges tárgyalásokon kész lenne bármilyen kompromisszumra – tette hozzá.

A háború negatív kimenetele orosz szemszögből nézve ugyanakkor súlyos fenyegetést jelenthet Putyin uralma számára – jelentette ki Bruno Kahl.

Egy friss felmérés szerint az Ukrajna elleni orosz háború nyomán a transzatlanti kapcsolatok a németek számára még fontosabbá váltak, mint korábban. A Köbler Alapítvány megbízásából végzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 81 százaléka az Egyesült Államokat tekinti a legfontosabb partnernek Európa megvédése szempontjából. Ez az arány jóval magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Felmentették a BSI vezetőjét Felmentették és fegyelmi eljárás alá vonták kedden a német szövetségi információtechnológiai biztonsági hivatal (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI) vezetőjét. A szövetségi belügyminiszter, Nancy Faeser azonnali hatállyal felmentette tisztségéből Arne Schönbohmot és fegyelmi eljárást indított ellene.

A nemzeti kiberbiztonsági hatóság szerepét betöltő BSI vezetőjének menesztését sajtóbeszámolók előzték meg, amelyek arra utalnak, hogy Arne Schönbohm nemigen tart távolságot orosz hírszerzési köröktől.

A kapcsolatot egy egyesületi formában működő szerveződés jelentheti, amely a Német Kiberbiztonsági Tanács (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland - CSRD) nevet viseli. A 2012 óta működő egyesület vállalkozásoknak, politikusoknak, állami szerveknek nyújt biztonsági tanácsokat infokommunikációs ügyekben.

A szervezet alapítói között van Arne Schönbohm mellett egy Protelion nevű vállalat is, amelyet az utóbbi hónapokban a nemzetközi szaksajtóban, a napokban pedig a ZDF országos köztelevízió Magazine Royale című szatirikus magazinműsorának egy tényfeltáró anyagában is kapcsolatba hoztak orosz hírszerző szolgálatokkal. (MTI)

