Finnország kerítést épít az orosz határon

A kerítés építését meg is kezdenék abban a pillanatban, amint a pilot programhoz szükséges anyagi forrás adott lesz, értesült a finn média. Az YLE finn műsorszolgáltató szerint a Sanna Marin miniszterelnök és a nagyobb pártok képviselőinek kedd esti találkozója megerősítette a finn határőrség által a múlt hónapban javasolt tervek többpárti támogatottságát.

Finnország egyrészt attól tart, hogy 1340 kilométer hosszan húzódó orosz határánál nagy mértékben nő meg az illegális határátlépők száma azt követően, hogy Oroszország részleges mozgósítást jelentett be, másrészt pedig azt is számításba veszi, hogy szomszédja esetleg hibrid hadviselés jegyében további oroszokat küld területére – írja a The Guardian.

"Egyetértettünk abban, hogy szükség van a kerítésre. Most a kormány konkrét javaslatokat fog a parlament elé terjeszteni" – mondta Sanna Marin. A kísérleti szakasz finanszírozásáról a jövő hónap elejéig szavaznak.

"A finn határ megfelelő felügyeletének biztosításáról van szó. Biztosítani akarjuk, hogy határőrségünk elegendő támogatással rendelkezzen a megfelelő és hatékony határellenőrzéshez, és fel kell készülnünk minden zavaró helyzetre" – tette hozzá.

A finn határőrség a múlt héten tett javaslatot arról, hogy

a finn–orosz határ 20 százalékának hosszán emeljenek kamerákkal megfigyelt, szögesdrótos kerítést.

A kerítés az Oroszországból érkező migráció potenciális kockázatát jelentő területeket védené, főként Finnország délkeleti részén, ahol a legnagyobb forgalom halad át a határon, de az ország északi részén lévő határállomások környékén is.

A projekt megvalósítása négy évbe telne, és a határőrség becslései szerint több százmillió euróba kerülne. A tervezett 3 kilométeres kísérleti szakasz hatmillió euróba kerülhet, és jövő nyárra készülhet el. A belügyminisztérium már elkülönített 139 millió eurót a célra, de a kerítés megépítéséről a végső határozat jövő áprilisban születik majd csak meg, a finn választásokat követően.

A norvégok gyanús oroszokat fogtak

A szomszédos Norvégia, amely katonákat küldött a több szárazföldi olaj- és gázfeldolgozó üzemének őrzésére, hétfőn közölte, hogy a múlt héten letartóztatott négy orosz állampolgárt, miután fotózási tilalom alá eső létesítményekről készítettek felvételeket.

A rendőrség nem azonosította a négy személyt, akik fotófelszerelést vittek magukkal, de elmondták, hogy Finnországból érkeztek Norvégiába és turistának vallották magukat.

Két másik orosz állampolgárt szintén letartóztattak Norvégiában a múlt héten.

Mindkét férfi drónokat szállított.

Az egyikükről kiderült, hogy katonai helikopterekről és repülőterekről készített fotókat, míg a másikuknál, aki két orosz és egy izraeli útlevéllel rendelkezett, egy részben titkosított négy terabájtos fotó- és videogyűjtemény volt.

