Michael Schumacher unokaöccse eltörte a csigolyáját

Balesetet szenvedett a korábbi F1-es pilóta, Ralf Schumacher húsz éves fia, és a hétszeres világbajnok Michael Schumacher unokaöccse a Német Túraautó-bajnokság idényzáró futamán. A múlt hétvégén, Hockenheimben megrendezett DTM-szezonzárón több baleset is történt – írja a hirado.hu.

A Winward AMG Mercedes csapat húsz éves versenyzője vasárnap óta hátfájdalmakra panaszkodott, de csak napokkal később derült ki, hogy megrepedt az egyik alsó csigolyája.

„David, miután hazajött, hátfájásra panaszkodott. Ezután döntöttünk úgy, hogy bevisszük az egyik salzburgi klinikára MRI-vizsgálatra, ahol kiderült, hogy az egyik csigolyája eltört” – idézte a fiatal DTM-pilóta apját, a hatszoros F1-es futamgyőztes Ralf Schumachert a DPA hírügynökség.

After Sunday's crash at the Hockenheimring, we know now, that David Schumacher suffered a lumbar vertebra fracture ? We wish him a speedy recovery & all the best!#DTM #WeLoveDTM #FeelTheRoar #hockenheimring pic.twitter.com/UuO0n9mIUI — DTM (@DTM) October 13, 2022