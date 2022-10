Tálas Péter: nukleáris kísérlet is követheti a mostani észak-koreai rakétakilövést

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Észak-Korea kedden egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki Japán fölé. Az eszköz mintegy 4500 kilométert tett meg, majd a Csendes-óceánba zuhant. Mint arra Tálas Péter, a Nemzeti közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója felhívta a figyelmet, a rakéta elég messze jutott ahhoz, hogy egy másik pálya esetén eltalálhatta volna Guam szigetet, ahol az amerikai haderő katonái állomásoznak. A közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta hatótávolsága 3000 és 5500 kilométer között van.

A kilövés fő oka valószínűleg az lehetett, hogy nemrég Japán, Egyesült Államok, Dél-Korea részvételével zajlott egy olyan közös tengerészeti hadgyakorlat, amilyen először – és azóta utoljára – 2017-ben volt. Az ilyen hadgyakorlatokra, akár ha külön-külön is tartják az országok, Phenjan nagy ellenszenvvel tekint.

A mostani rakétaindítás egy héten belül már az ötödik volt

– mondta Tálas Péter.

"Ráadásul a 2017-es közül gyakorlatokat követően Észak-Korea válaszul két rakétát lőtt ki szintén Japán fölé, egy héttel később pedig nukleáris kísérletet hajtott végre. Ez utóbbi most is ismét bekövetkezhet. A kérdés az inkább, hogy a kísérlettel megvárja-e Pekinget, a fő szövetségesét. Kínában ugyanis október 16-án kezdődően tartják a Kommunista Párt kongresszusát. Lehet, hogy csak ezt követően fognak tesztelni" – értékelt. Észak-Korea támogatja az ukrán területek orosz annexióját A KCNA észak-koreai állami hírügynökség egy magas rangú kormánytisztviselőt idézve közölte: Észak-Korea Moszkva oldalán áll az Ukrajnához tartozó területek Oroszországhoz csatolásának ügyében, mely a nemzetközi joggal szemben áll, és a világ országai éles kritikákkal illették. Az elcsatolás előtt Donyeck, Herszon, Luhanszk és Zaporizzsja megyék területén tartott látszat-népszavazások Phenjan szerint "összhangban vannak az ENSZ alapokmányával" - jelentette ki Cso Csol Szu, az észak-koreai külügyiminisztérium nemzetközi szervezetekért felelős igazgatója. Oroszország és Szíria után Észak-Korea júliusban a világon harmadikként ismerte el Donyeck és Luhanszk ukrajnai területek oroszbarát szakadár népköztársaságainak függetlenségét. Ezzel kapcsolatban Tálas Péter kérdésünkre megjegyezte: Észak- Korea minden ilyen kérdésben Moszkva mellé áll, tekintettel arra, hogy Oroszország azon kevés országok egyike, amely - Kína mellett - nagyon erőteljesen támogatja Észak-Koreát, és amely egyébként maga is az Egyesült Államokat tekinti az egyik legfőbb ellenfelének.

(A nyitóképen: Észak-koreai rakétakilövésről szóló híradást néz egy dél-koreai utas a szöuli főpályaudvaron 2022. október 4-én.)

Nyitókép: MTI/EPA/Majama Kimimasza