Irán uszítással vádolja a briteket is

"Brit részről az egyoldalú nyilatkozatok azt mutatják, hogy London szerepet játszik az iszlám köztársaság ellen tevékenykedő terroristák háborús forgatókönyveiben" - mondta az iráni külügyminisztérium Nyugat-Európáért felelős részlegének igazgatója. Hozzátette: Nagy-Britannia kijelentései Irán belügyeire vonatkozóan "hamis és provokatív értelmezéseken alapulnak".

Hétfőn az Iránban hetek óta tartó kormányellenes tüntetések és azok hatósági elfojtása miatt bekérették a brit külügyminisztériumba Irán londoni nagykövetségének ügyvivőjét, aki Teherán legmagasabb rangú diplomatája Nagy-Britanniában.

A teheráni brit nagykövetet másnap, kedden kérették be az iráni külügyminisztériumba. A brit nagykövetet már múlt héten is berendelték a londoni székhelyű perzsa nyelvű hírműsorszórók adásaiban megjelent, Teheránt bíráló jelentések miatt. Bekérették ezenkívül Franciaország és Norvégia teheráni nagykövetét is.

Iránban a fejkendője nem megfelelő viselése miatt őrizetbe vett fiatal kurd nő, Mahsza Amini halála után törtek ki tüntetések szeptember közepén. A fiatal nő ügyén túlmutatóan számos demonstráló már az iráni vezetés ellen tüntet. A megmozdulásokon kialakult összetűzések halálos áldozatainak száma már a negyvenet is meghaladhatja. Legalább 1500 embert őrizetbe vettek.

Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Paul Braven