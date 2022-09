Olyan súlyos a munkaerőhiány a briteknél, hogy felülvizsgálnák a vízumrendszert

Mint ismert, Nagy-Britanniában a brexit és a koronavírus-járvány óta egyre súlyosabb gond a munkaerőhiány, sok európai és más országból érkezett döntött úgy, hogy hazatér - számuk százezrekben mérhető.

Ezért, szembemenve több bevándorlásellenes kollégájával is a kabinetben, a miniszterelnök változtatni akar a hiányszakmák listáján, megengedve számos iparág számára, hogy több munkaerőt hozzon be a tengerentúlról - írta a Financial Times alapján a Portfolio.

A felülvizsgálat azzal járhat, hogy

akár az angol nyelvtudás követelményén is lazítanának a még több potenciális munkavállaló érkezése érdekében.

az EU-n kívülről érkezőknek alacsonyabb vízumdíjakat kellene fizetniük.

a munkaadóknak nem kellene bizonyítaniuk, hogy nincs elegendő helyi munkavállaló az adott munkakör betöltésére.

a bevándorlóknak nem kell teljesíteniük 5 éven belüli határidővel a 35 800 fontos bérküszöböt sem, amely az Egyesült Királyságban való letelepedéshez szükséges.

Liz Truss növelné a mezőgazdasági munkásokra vonatkozó létszámkorlátot is, ugyanis ágazati vezetők figyelmeztettek: a jelenlegi 38 ezer vízum nem elég a súlyos munkaerőhiány kezelésére.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall