Vaskupolát vonnának Románia fölé

Románia radar- és drónrendszereket akar vásárolni Izraeltől – írja az Erdélyben megjelenő transtelex.ro. Ez ügyben folytatott megbeszéléseket a közel-keleti országban a román védelmi miniszter.

Vasile Dîncu az izraeli Haaretz-nek adott nyilatkozatában nem zárta ki, hogy Bukarest a világ talán legfejlettebb légvédelmi rendszerének számító Vaskupolát is megvásárolná. Sőt, még arról is szó van, hogy a rakétavédelmi rendszert akár Romániában is gyárthatják.

A Vaskupolát azért fejlesztették ki, hogy védelmet biztosítson rakéták és tüzérségi gránátok ellen. A rendszert a Rafael fegyvergyártó cég tervezte és készítette. Három egységből áll: egy radarrendszerből, egy irányítóközpontból és egy indítóállásból. Minden komponens szabadon mozgatható és tetszőleges helyen felállítható; ezzel nemcsak a megvédeni kívánt területet lehet rugalmasan meghatározni, de az indítóállások célzott kilövését is megnehezíti, ami előre telepített állások esetében komolyabb kockázatot jelenthet. A Vaskupola radarrendszere egyszerre 150 négyzetkilométernyi területet is ellenőrzés alatt tarthat; ez elég ahhoz, hogy egy nagyobb várost, például Haifát is megvédje a rakétatámadásoktól.

Az irányítóközpont (Battle Management & Weapon Control, BMC) célkövető szoftverét a Rafael egyik külső beszállítója, a szoftverfejlesztőként működő izraeli Mprest Systems tervezte. Az indítóállás (Missile Firing Unit) lövi ki a három méter hosszú, 160 milliméter széles, 90 kilogrammos Tamir típusú elfogórakétákat. A Rafael által fejlesztett rakéták robbanófeje csúcstechnológiának számít, sem az összetevőit, sem a tervezőjét nem ismerjük.

A Tamir az elektrooptikai szenzoraival folyamatosan nyomon követi az ellenséges rakétákat, és a hangsebesség többszörösével száguld. A cél, hogy a Tamir a röppályája legmagasabb pontján semmisítse meg az ellenséges rakétát. Ez azért is fontos, mert vegyi fegyverrel végzett támadás esetén így minimálisra csökkenthető a vegyi anyagok okozta szennyeződés. Mivel a Tamirok sokba kerülnek, a lakatlan területre hulló rakétákra a Vaskupola nem nyit tüzet.

Az elmúlt 25 évben Izrael fegyvereladásai Romániának a becslések szerint meghaladták az egymilliárd dollárt. Románia már a diktatúra időszakában is különleges biztonsági és hírszerzési kapcsolatokat ápolt a zsidó állammal. Ezek a kapcsolatok az 1989-es fordulat után még szorosabbá váltak.

Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi