Rekorder alagút épül Dánia és Németország közt

2029-ben tervezik megnyitni az alagutat, amely jelentősen lerövidíti a két ország közti útitávot: az egy évtizeden át tervezgetett, víz alatti alagút kivitelezési munkálatai 2020-ban kezdődtek meg. A dán oldalon mér készen áll egy ideiglenes öböl, ahol felépítik azt a gyárat, amely az alagutat képző 95 betongyűrűt elkészíti.

"A várakozások szerint az első gyártósor az év vége vagy a jövő év eleje körül lesz kész. 2024 elejére készen kell állnunk arra, hogy az első elemet elhelyezzük a víz alatt" - mondta Henrik Vincentsen, a projektért felelős állami tulajdonú dán Femern A/S vezérigazgatója a CNN-nek.

Rekorder lesz az alagút

A 7 milliárd eurós büdzsével készülő alagút a maga 18 kilométeres hosszával rekorder lesz: ez lesz a leghosszabb víz alá merített alagút. A Franciaországot az Egyesült Királysággal összekötő 50 kilométeres Csalagút 1993-ban majdnem dupla ekkora költséggel készült el, de azt fúrógéppel építették, nem pedig előre gyártott elemekből illesztették össze. Látványkép az alagútról/ Femern A/S

Az alagút a német Fehmarn szigetet köti majd össze a dán Lolland szigetével, a jelenleg Rødby és Puttgarden közt működő évente milliókat szállító kompjárat alternatívájaként gondolnak rá.

Az átkelés komppal most 45 perc, az alagúton át vonattal 7, autóval 10 perces lesz.

Az alagút, amelynek hivatalos neve Fehmarnbelt Fixed Link, egyben a világ leghosszabb kombinált közúti és vasúti alagútja lesz. Két kétszer kétsávos autópályából - amelyeket egy szervizút választ el egymástól - és két villamosított vasúti pályából áll majd.

Órákat lehet nyerni két nagyváros közt közlekedve

Hamburg és Koppenhága közt jelenleg 4,5 óra a távolság időben kifejezve - ez két és fél órára fog csökkenni segítségével. Jobban megéri majd repülő helyett a vonatot választani, és autózni is egy órával kevesebbet kell majd ahhoz, hogy ugyanezt az utat bejárjuk. A kamionforgalomban is forradalmat hoz majd az alagút: 160 kilométerrel kevesebbet kell majd pöfögniük a rakománnyal a sofőröknek. A német oldali munkálati terület/ Femern A/S

A tervezés 2008-ban indult egy német, dán szándéknyilatkozat aláírásával: ekkor egy évtizedbe telt, mire a szakemberek ki tudtak dolgozni egy olyan tervet, amely valóban megvalósítható is. Dán oldalon a javaslat népszerű volt, német oldalon azonban számos szervezet - köztük komphajó-társaságok, környezetvédelmi csoportok és helyi önkormányzatok -

tiltakozott a projekt jóváhagyása ellen,

tisztességtelen versenyre, illetve környezetvédelmi és zajvédelmi aggályokra hivatkozva. Ezeknek azonban nem adott helyet a bizottság.

A környezetnek is jobb lesz

Az alagút egyes szakaszai 217 méter hosszúságúak, 42 méter szélességűek és 9 méter magasságúak lesznek. Egyenként 73 000 tonnát nyomnak a tervek szerint.

"Hat gyártósorunk lesz, a gyár három csarnokból áll, az első már 95 százalékban elkészült" - mondja Vincentsen. Az elemeket közvetlenül a tengerfenék alatt helyezik majd el, a legmélyebb ponton mintegy 40 méterrel a tengerszint alatt, és uszályokkal és darukkal mozgatják őket a helyükre. A szakaszok elhelyezése nagyjából három évet vesz igénybe. 2500 munkás dolgozik majd az építkezésen, amelyet az ellátási lánc problémái és az áremelkedések is érintenek. A környezetre is pozitív hatást gyakorol majd az alagút elkészülte: a rövidebb utazásoknak köszönhetően sok káros anyag kibocsátását spórolja meg.

Nyitókép: Femern A/S