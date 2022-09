Nyilvános ravatalozás: a modern tradíció egy miniszterelnökkel indult

William Gladstone négy alkalommal volt miniszterelnök Viktória királynő uralkodása idején és az uralkodóval mindvégig kölcsönösen utálták egymást. "Úgy beszél velem, mint egy közemberrel!" – háborgott a Viktória. "A királynő egymaga képes lenne végezni bármilyen férfival" – füstölgött a miniszterelnök egy levélben.

Gladstone aztán 1898-ban rákban hunyt el. Az ő búcsúztatásakor alakították ki azt a rendet, amelyet ma a királyi család tagjainak halálakor is követnek – írja a Sky News.

Viktória holtában is haragudott miniszterelnökére

"A holttestet különvonattal szállították a szomszédos metróállomásra, majd a Westminster Hallban ravatalozták fel nyilvánosan, híres és ismeretlen emberek egyaránt lerótták kegyeletüket" – fogalmazott Roy Jenkins az államférfiról írt életrajzában.

Gladstone temetésén a Westminster Apátságban a tíz koporsóvivő között volt a walesi herceg – a későbbi VII. Eduárd – és fia, York hercege is, aki aztán V. Györgyként lépett trónra. Viktória királynő azonban még ekkor sem békélt meg Gladstone-nal:

táviratban vonta kérdőre fiát, hogy ugyan miféle példát követett és kitől kért tanácsot, amikor részt vett a temetésen.

Eduárd válaszában kifejtette, hogy nem tud olyan példáról, amit követnie kellett volna, tanácsot pedig senkitől sem kért.

A tradíció VII. Eduárd óta töretlen

Viktória királynőt az 1901-ben bekövetkezett halála után felravatalozták ugyan Windsorban, de a nyilvánosságot teljesen kizárták. Csak VII. Eduárd halálakor, 1910-ben tették először lehetővé, hogy bárki meglátogassa az elhunyt uralkodó ravatalát a Westminster Hallban. Ezzel hagyományt is teremtettek, amelyet azóta is minden brit uralkodó halála után követnek. Ez alól csak a megkoronázott, ám később a trónról lemondott VIII. Eduárd volt kivétel.

VII. Eduárd ravatala a valódi demokrácia jelképévé is vált. A részvétnyilvánítók sorába nem lehetett inasokat beállítani az előkelőségeknek maguk helyett, nem árultak jegyeket,

a gazdagoknak a szegények mellett kellett sorban állniuk.

Az is érdekes, hogy Winston Churchill és családja csak a ceremónia végére ért a Westminster Hallba, akkor, amikor már az özvegy királyné is elbúcsúzott férjétől. Természetesen Churchillt már nem engedték a király ravatalához. 1965-ben, 55 év múlva viszont őt is ugyanitt és ugyanígy ravatalozták fel. Ellenben azóta egyetlen miniszterelnöknek sem járt ez a megtiszteltetés.

A hercegek virrasztása V. György idejében született

V. György 1936-os halálának idején a hercegek virrasztásának tradíciójával egészült ki a szertartás. Ennek keretében az uralkodói család tagjai is őrt állnak a koporsó körül, ahogy azt III. Károly és testvérei is megtették Edinburgh városában. Itt uralkodót utoljára 70 éve, 1952-ben ravataloztak fel, VI. György személyében. Őt követte most lánya, II. Erzsébet.

