Az orosz hadsereg csapást mért az Academi (korábban: Blackwater) amerikai katonai magánvállalat és a Kraken ukrán "nacionalista" alakulat egységeire a donyecki régióban lévő Kramatorszk és Mikolajivka térségében - közölte Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve.

A tábornok azt állította, hogy az orosz fegyveres erők sikeresen visszavertek minden ukrán támadást a déli fronton, Mikolajiv-Krivij Rih irányából. Mint mondta, itt az ukrán fél az elmúlt nap folyamán több mint 180 katonát, két harckocsit és hét páncélozott járművet veszített. Egy nappal korábban ugyanitt Konasenkov szerint 120 katonát ukrán katona esett el, valamint hét harckocsi és 13 gyalogsági harcjármű vált üzemképtelenné.

A szóvivő azt mondta, hogy az ukrán 65. gépesített dandár állásaira mért koncentrált tűzcsapások következtében a Zaporizzsja megyei Kirove falunál mintegy száz katona vesztette életét és tíz haditechnikai eszköz semmisült meg. A donyecki régióban az ukrán 54. és 93. gépesített dandár, valamint 10. hegyi rohamdandár több mint 110 katonát és 20 egységnyi hadfelszerelést veszített.

Az orosz légierőnek Harkiv megyében az ukrán 14. gépesített dandárra, Herszon megyében pedig a 63. gépesített dandárra és a területvédelem 3. független zászlóaljára mért precíziós csapásai következtében 150 ukrán katona esett el és 17 haditechnikai eszköz pusztult el. A donyecki régióban, Zajcevénél 53. gépesített dandár Ajdar "nacionalista" alakulatának 24. zászlóalja elvesztette személyi állományának több mint felét, az alegység maradványait visszavonták Csasziv Jarba.

Az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi csapatok csapásai Mikolajiv megyében

Konasenkov szerint Harkiv közelében megsemmisült az ukrán 14. gépesített dandár lőszerraktárára, amelyben több mint 7500 nyugati gyártmányú lövedéket tároltak, és a 128. hegyi rohamdandár lőszerraktára a Zaporizzsja megyei lévő Dolinkánál.

Emellett csapás ért 47 ukrán tüzérségi egységet, 127 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, beleértve az amerikai Academi zsoldoscsoport és a Kraken "nacionalista" alakulat állásait Kramatorszk és Mikolajivka területén, megsemmisült továbbá egy amerikai gyártmányú M777-es tarack, egy Sz-300-as föld-levegő rakétarendszer irányító radarját, valamint egy légvédelmi radarállomás. Az orosz légvédelemi lelőtt nyolc drónt és nyolc HIMARS-rakétát.

Ez a videót egy hete Izjum visszafoglalásakor készítették az Academi tagjai:

