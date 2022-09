Mesterséges intelligencia szűri ki, ki lehet hepatitiszes

Nagy-Britanniában 2030-ra szeretnék eltörölni a hepatitis C terjedését, ennek érdekében az NHS a betegség kiszűrése és kezelése érdekében a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszi. A hepatitisz C-nek sokszor nincsenek tünetei egész addig, míg a májban nem keletkezett jelentős kár. A csendes gyilkosnak is nevezett betegséggel ezrek élhetnek együtt úgy, hogy nem is tudnak fertőzöttségükről.

A modern kezelések segítségével már meg lehet gyógyítani a kórt, de kezeletlenül életveszélyt jelent. A következő hetekben elindítani tervezett program azonban sokakat még azelőtt segíthet hozzá a kezeléshez, hogy túl késő lenne – írja a The Guardian.

Az NHS arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy

évekre visszamenőleg nézze át a britekkel kapcsolatos egészségügyi kartonokat, és azokban olyan gyanújelekre figyeljen, mint korábbi vértranszfúzió vagy HIV-fertőzöttség.

Mindenki, akit a program kiszűr, háziorvosi szűrésre kap meghívót, aki pedig pozitív teszteredményt produkál, megkezdheti a terápiát.

Graham Foster, az NHS hepatitisz C eltörlésére indított programjának vezetője szerint ez jelentős előrelépést jelent abban, hogy még 2030 előtt sikerüljön eltörölni ezt a betegséget az országban.

"A hepatitisz C halálos lehet, amely országszerte tízezreket érint, de a kezelésekhez való korlátlan hozzáféréssel, az ehhez hasonló innovatív betegkeresési kezdeményezésekkel, a vírus még korábbi felismerésével tovább növeljük betegek ezreinek életesélyeit" - mondta.

A betegségből fakadó

halálesetek száma harmadával esett öt év alatt az országban.

A fertőzést vér útján lehet elkapni, jellemző módja a közös tűhasználat rekreációs célú drogfogyasztás esetén. A halálesetek számnak csökkenését a kezeléshez való jobb hozzájutásnak tulajdonítják. Az NHS a veszélyeztetett közösségekbe tesztkapacitással is ellátogat, hogy a májegészséget felmérhesse.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán