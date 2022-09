David Beckham is végig állta a királynő ravatalához kígyózó sort – videó, fotó

Már tizenkét órája sorban állt David Beckham, amikor a Sky News stábja délután két órakor beszélt vele: a focista azt mondta, azért van ott, hogy az ország különleges királynője előtt rója le tiszteletét.

"Mindig is tudtuk, hogy ez egy nehéz nap lesz. Mindannyiunk gondolataink a családdal vannak, és nagyon különleges hallani az emberek történeteit.

Elvittem magammal a nagyszüleimet, akik nagy királypártiak voltak. Nagyon szerencsés voltam, hogy néhány ilyen pillanatot élhettem át az életemben, amikor Őfelsége közelében lehettem" – mondta el a riportereknek.

Hozzátette: ez a nap szomorú, de emlékezetes lesz számára.

