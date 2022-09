Mezítláb mászta meg London második legmagasabb épületét egy férfi – videó

Irodák, lakások és egy hotel is találhatók a The Shardban, amely London szívében várja látogatóit. A hétvégén köztük volt Paul Curphey is, aki születésnap alkalmából szállt meg partnerével az épület negyvenedik emeletén.

Reggel hat óra körül látta meg Adam Lockwoodot, aki integetett neki, majd tovább mászott felfelé: az esetről videót is készített – írja a The Guardian.

Lockwood korábban számos magas épülete mászott már meg, most a The Shard tetejéről fotót is közzétett Facebook-oldalán.

Korábban már a London Bridge, a San Siro milánói stadion és egy dubaji daru tetejére is feljutott.

Paul Curphey beszámolója szerint Lockwood diadalmasan integetett neki, amikor megpillantották egymást – a szálloda vendégeként ő még ágyban feküdt ebben a hajnali időszakban.

"Megjelent, 40 emelet magasságban integetett az ablakban. Nem tehettünk mást, mint hogy buzdítottuk, hogy menjen tovább. Mosolygott, integetett, és jól érezte magát: a párom először azt hitte, minden követ megmozgatva így hozattam a születésnapja reggelére egy doboz bonbont" – mesélt a szokatlan találkozóról, melyet úgy írt le: félelmetes látvány volt, de felemelő érzést keltett benne a mászó viselkedése.

A rendőrséget hajnali 5 óra 38 perckor értesítették a mászó jelenlétéről: a tűzoltóságot és a rendőrséget is kihívták. Három embert vettek végül őrizetbe, egyikük a 21 éves Lockwood lehetett.

2019 októberében George King-Thomsont hat hónapra börtönbe zárták, miután megszegte a tiltó határozatot, és felmászott a The Shardra. Ellene nem emeltek vádat. Később a Greenpeacce aktivistái is megkísérelték megmászni az épületet.

Nyitókép: Adam Lockwood/Facebook