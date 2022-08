Oroszország Sz-300-as légvédelmi rakétaüteget dobott át Szíriából a Krím közelébe

Oroszország Sz-300-as légvédelmi rakétaüteget vont ki Szíriából és telepített egy a Krím félsziget melletti orosz kikötőbe – közölte a műholdas képek kiértékelésével foglalkozó ImageSat International (ISI) izraeli cég.

Az ISI által bemutatott műholdfelvételeken az üteget áprilisban a szíriai Maszjaf városában lehetett látni, majd egy augusztus 25-én készült képen üres térség látszik, miután a rakétarendszereket a tartúszi kikötőn keresztül kihajózták az országból feltehetően a légvédelmi képességek növelése céljából az ukrajnai hadművelet közepette.

További felvételeken az üteg egyes elemeit lehetett látni a tartúszi kikötőben augusztus 12. és 17. között. Augusztus 20-ra a harceszközöknek már nem volt nyomuk. Az ISI elemzése szerint Szíriát a Sparta II nevű orosz hajón hagyták el, amely Novorosszijszk kikötőjébe indult.

Private Israeli intelligence firm ImageSat International published satellite images showing that Russia has apparently moved its S-300 system from Syria back to Russia. pic.twitter.com/VBzmUYpUlG — News in Support of Ukraine (@uasupport999) August 28, 2022