Szokatlan probléma Japánban: nem isznak elég alkoholt a fiatalok

A koronavírus-pandémia hatására visszaesett a szigetország alkoholfogyasztása, ezáltal az abból származó adóbevétel is, ami a világ harmadik legnagyobb gazdasága számára komoly gondot jelent – írja a CNN.

A Sake Viva!-kampányban, melyet a japán adóhivatal indított, azt kérik a pályázóktól, hogy segítsenek ötletelni. Azt remélik, olyan szolgáltatások, promóciós módszerek, termékek, értékesítési technikák vagy dizájntervek születnek majd a kampányban, melyek segítenek fellendíteni az alkoholeladást. A cél érdekében nyitottak a mesterséges intelligencia vagy a metaverzum bevonására is.

A pályázat weboldala szerint az alkoholfogyasztás a járvány mellett az életmódbeli változások és az öregedő japán társadalom miatt is visszaesőben van. A cél most az ágazat revitalizálása, melyre szeptember 9-ig várják a javaslatokat. Októberben következik a konzultációs forduló, majd novemberben a döntő, melyet követően a legjobb ötletet meg is valósítják.

Az ötlet zsenialitását azonban van, aki vitatja. Az internetes véleményformálók nem igazán értik,

miért kellene népszerűsíteni az ivást, amikor az kifejezetten jó dolog, ha valaki távol tartja magát az alkoholtól.

Mások arra mutattak rá, hogy egy kormányügynökség részéről meglehetősen furcsa döntés az alkoholizálást népszerűsíteni. Hiányolják az alkoholizmusban érintettek iránti érzékenységet is, valamint az alkohol negatív egészségügyi hatásainak figyelembe vételét.

A japán egészségügyi minisztérium korábban már figyelmeztetett az alkoholfogyasztás káros hatásaira, mely komoly társadalmi problémát jelent annak ellenére is, hogy a fogyasztás évek óta csökkenő tendenciát mutat. Az egészségügyi minisztérium inkább arra biztatta az embereket, hogy gondolják újra az alkohollal való viszonyukat.

A japán vendéglátóipari egységeket a pandémia miatt sújtó intézkedések meglehetősen szigorúak maradtak a járvány idején, így a bároknak zárva kellett maradniuk, vagy jelentősen lerövidítették nyitvatartásukat.

Az otthoni alkoholfogyasztás ugyanakkor jelentősen nőtt:

a negyvenes-hatvanas éveikben levő japánok heti három vagy több alkalommal ittak otthon. A húszas éveikben járóknál az az arány ugyanakkor csak 7,8 százalék. A korlátozások az ország egyes részen egészen idén tavaszig maradtak életben, az ország gazdasága lassabban áll lábra, mint amire számítottak.

