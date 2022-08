Kijev szerint Észak-Macedónia tankokat és repülőgépeket ad Ukrajnának

"Több ország nagyobb bátorságról tesz tanúbizonyságot manapság, mint a (legfejlettebb gazdaságú országokat tömörítő) G20-as csoport fele. Észak-Macedónia például vállvetve támogatja Ukrajnát, amikor tankokat és repülőgépeket adományoz nekünk" - írta Podoljak Twitter-fiókján.

Észak-Macedónia védelmi minisztériuma múlt héten erősítette meg: szovjet gyártmányú tankokat adományoz Ukrajnának, ám repülőgépekről nem ejtett szót.

Mindeközben az orosz csapatok szombaton támadást indítottak a kelet-donyecki régió két kulcsfontosságú városa ellen, illetve rakétatámadást és tüzérségi ágyúzást folytattak más ukrán városokkal szemben, beleértve a legnagyobb európai atomerőműnek otthont adó települést is - jelentették be ukrán katonai vezetők és helyi tisztségviselők.

Bahmut és Avdijivka városokat kulcsfontosságú célpontnak tekintik a kelet-ukrajnai orosz fronton, mivel katonai elemzők szerint Moszkvának először Bahmutot kell elfoglalnia, hogy elindulhasson a regionális központnak számító Szlovjanszk és Kramatorszk irányába.

Az elmúlt 24 órában az orosz ágyúzás öt polgári áldozatot követelt, 14-en pedig megsérültek a donyecki régióban - írta Pavlo Kirilenko donyecki kormányzó Telegram-oldalán. A tartományi vezető szerint ketten Poprosznijban haltak meg, míg Avdijivka, Szoledar és Pervomajszke városokban egy-egy holttestet találtak.

A kelet-dnyipropetrovszki régió kormányzója szerint három polgári személy megsérült, miután orosz rakétákat lőttek ki Nikopol egyik lakónegyedére, szemben a Dnyeper (Dnyipro)-folyó túloldalán fekvő zaporizzsjai atomerőművel. A nukleáris létesítmény azóta orosz ellenőrzés alatt áll, amióta a háború elején elfoglalták az orosz csapatok.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergiai-ügynökség (IAEA) főigazgatója arra figyelmeztetett, hogy napról napra egyre veszélyesebbé válik a helyzet a zaporizszsjai atomerőműnél. Aggodalmának adott hangot az erőmű üzemeltetésével kapcsolatban, és a körülötte folyó harcok jelentette veszély miatt is.

"A nukleáris biztonsági előírások minden egyes elvét megsértették" az erőműnél - mondta Grossi. - "A tét rendkívül komoly, (a helyzet) rendkívül súlyos és veszélyes" - tette hozzá az IAEA vezetője.

Mindeközben az orosz hadsereg bejelentette, hogy közel 600 ukrán katonát és külföldi zsoldost öltek meg a déli Herszon régióban és a közeli Dnyipropetrovszkban rakétatámadásokban és tüzérségi ágyúzások során. Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi tárca szóvivője szombaton azt is elmondta, hogy számos ukrán rakétakilövő rendszert is megsemmisítettek az elmúlt egy napban, többek között amerikai gyártmányú HIMARS-rendszereket is.

Eközben péntek este lemondott az Amnesty International (AI) ukrajnai vezetője, Okszana Pokalcsuk, miután az AI csütörtöki nyilatkozatában azzal vádolta az ukrán fegyveres erőket, hogy veszélyeztetik a polgári lakosság életét, amikor lakónegyedekbe telepítenek katonákat az orosz front közelében.

A kijevi kormányzat az AI közleményét az orosz propagandához és dezinformációhoz hasonlította. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az emberi jogi szervezet az agresszorról az áldozatra próbálja terelni a háborús felelősséget.

Pokalcsuk péntek esti Facebook-bejegyzésében leszögezte: az AI kijevi irodája előzetesen többször jelezte, hogy az AI csütörtöki közleményében figyelembe kell venni az ukrán védelmi minisztérium álláspontját.

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat