Kaiser Ferenc: Az USA egy újabb váratlan kínai húzástól tartva lépett

Nancy Pelosi amerikai házelnök Kína sorozatos tiltakozása ellenére szerdán Tajvanra látogatott, ahol azt hangsúlyozta: Kína egyre erősödő agresszióját látva az Egyesült Államok kiáll Tajvan mellett. Peking azonnal elítélte a látogatást, ugyanis Kína szakadár tartományaként tekint Tajvanra, így az amerikai házelnök útját a belpolitikába való beavatkozásnak tartják – hangsúlyozta az InfoRádiónak Feledy Botond külpolitikai elemző. "Ez egy kínai szuverenitást sértő aktusnak minősül a Kínai Kommunista Párt szemében, hiszen ők nem ismerik el Tajvan önállóságát" – tette hozzá.

Kína nem csak a szavak szintjén reagált. Egy nagyszabású hadgyakorlatot indított Tajvan közelében, amivel gyakorlatilag blokád alá vonta a szigetet. Csütörtökön Peking már ballisztikus rakétákkal lőtt a tajvani vizekre, emellett drónokkal és harci repülőkkel is behatolt a tajvani légvédelem azonosítási zónájába, és a hadihajóik is a térségbe vonultak.

"Én úgy gondolom, ez még mindig egy hadgyakorlat" – szögezte le Kis-Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára. Szerinte ugyan a tajvani csapatok már készültségben vannak, és az amerikai flotta egy része is a közelben tartózkodik, nem várható háború.

"Ha egyszer Kína szerves részének tekinti a szigetországot, akkor nem célszerű egy háborút indítani.

Ezt a kínaiaknak is meg kell gondolni, viszont mindenképpen figyelembe kell venni, hogy elrettentésképpen ilyen erőket mozgatnak. Ez nemcsak figyelmeztetés, hanem a különböző haderőnemeknek az összehangolása, azért, hogy ha alkalmazni kellene őket, már legyenek tapasztalatok" – jelentette ki.

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense is úgy látja, kevés az esély a háborúra, mert az amerikai és a kínai gazdaságot is megviselné egy fegyveres konfliktus. "Az USA most el akarja kerülni azt, ami 2014-ben történt. Akkor az egész világ Ukrajnára és a Krím elszakítására figyelt, de közben Kína elfoglalt egy csomó zátonyt a Dél-kínai-tengeren, ott mesterséges szigeteket létesített, melyeket aztán telepakolt katonai bázisokkal. Most megint fennállt a veszély, hogy amíg mindenki Ukrajnára figyel, addig Kína megint lép valami váratlant, ezért az amerikaiak ennek most megpróbálnak elébe menni" – fogalmazott.

A kínai hadgyakorlat várhatóan augusztus 8-án, hétfőn ér véget.

