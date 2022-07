Már gyerekeket is megfertőzött a majomhimlő

A 2022-ben világszerte terjedni kezdő majomhimlő okozta fertőzések több mint 80 százalékát Európából jelentették - írta összefoglaló cikkében a Portfolio. A majomhimlő által jelentett kockázat globálisan mérsékelt, de Európában egyedül a WHO magasnak minősítette.

Az Our world in data statisztikái szerint Spanyolországban több mint 3700, az Egyesült Királyságban és a németeknél egyaránt 2400 feletti, a franciáknál 1800-at meghaladó majomhimlős beteget találtak eddig.

Egy orvosi szaklapban megjelent tanulmány szerint az április vége-május eleje óta igazolt fertőzöttek 98 százaléka meleg vagy biszexuális férfi volt, 41 százalékuk immunhiányos. Hasonló tapasztalatokról számolt be az amerikai járványügyi hatóság, a CDC is.

Mindazonáltal a betegséget bárki elkaphatja, a gyerekek is. Az USA-ban két gyerek – egy csecsemő és egy kisgyermek – már el is kapta a vírust, és Hollandiából is jelentettek fertőzött gyereket.

Alapesetben a majomhimlő szoros bőrkontaktussal terjed, de akár tárgyak közös használatával is. A szakértők nem zárják ki a légúti terjedést sem, de erre inkább akkor van esély, ha valaki együtt él, lakik egy fertőzöttel. A mostani járványban érintettek 95 százaléka ugyanakkor a gyanú szerint szexuális aktus közben fertőződhetett meg.

A majomhimlő egy zoonózis, vagyis állatról emberre terjedő fertőzés.

Először 1958-ban laboratóriumi majmokban észlelték, de nem tudni, ők honnan kapták el.

Az első emberi majomhimlős esetet 1970-ben jegyezték fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

A betegség Közép- és Nyugat-Afrika országaiban azóta is előfordul, Afrikán kívül azonban a mostani járványig csak onnan behurcolt esetek fordultak elő.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Phil Nijhuis