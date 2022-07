Vaskupolán gondolkodnak az oroszok a HIMARS-rakéták ellen

Többszáz fős ukrán emberveszteségről és HIMARS-rakéták raktárának megsemmisítéséről számolt be Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve.

A tábornok szerint mintegy kétszáz ukrán katona életét vesztette, valamint húsznál több páncélozott és egyéb katonai jármű megsemmisült, amikor Mikolajivban az orosz légierő nagypontosságú fegyverei egy volt üzem területén megsemmisítették az ukrán 28. gépesített dandár és a 79. légideszantos rohamdandár ideiglenes állomáshelyét.

Mint mondta, Artemivszk környékén a 10. hegyi rohamdandár egyik százada teljesen megsemmisült, Novomhajlivkánál pedig az 53. gépesített dandár precíziós csapás következtében gyakorlatilag elvesztette harcképességét.

Konasenkov szerint az orosz légierő vasárnap egy olyan lőszerraktárt likvidált a Dnyipropetrovszk megyei Lubimivka faluban, amelyben az amerikai HIMARS rakétasorozatvetők több mint száz rakétáját tárolták. A támadás következtében, mint állította, mintegy százhúsz, az objektumot őrző katona, valamint több külföldi zsoldos és technikus életét vesztette.

A luhanszki szakadár régió hatóságai kedd este bejelentették, hogy az oroszbarát "szövetséges erők" ellenőrzésük alá vonták a szomszédos Donyecki Népköztársaságban lévő Novoluhanszke települést és a vuhlehirszki hőerőművet.

Szerdán a Donyec-medence több szakadár kézen lévő településéről jelentettek újabb ukrán tüzérségi támadást.

Újabb sorozatvető-lövedékek csapódtak be Donyeck belvárosába. Herszonban a helyi biztonsági szolgálat két tagja megsebesült, amikor házi készítésű robbanószerkezet lépett működésbe a járőrautója mellett.

Igor Korotcsenko, a Nacionalnaja Oborona című katonai szaklap főszerkesztője a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélekedett, hogy Oroszországnak egy új, az izraeli Vaskupolához hasonló légvédelmi rendszert kell kifejlesztenie a HIMARS-rakéták elhárítására. Szerinte ennek a maiakhoz képest több indításra kész légvédelmi rakétával kell rendelkeznie.

Mark Milley tábornok, az az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke július 20-án kijelentette hogy Washington eddig 16 HIMARS rakétavetőt adott át Kijevnek, és több mint 200 ukrán katonát képzett ki a kezelésükre.

Az orosz védelmi tárca szerdán közölte, hogy

rendszeres kompjáratot indított Jejszk és Mariupol között.

A komp, amelyet a donyecki és luhanszki régió infrastruktúrájának helyreállításához fognak használni, mintegy 700 tonna rakományt képes szállítani, beleértve 20 teherautót és több mint 130 utast.

Konsztantyin Ivascsenko mariupoli polgármester az RT televíziónak azt mondta, hogy a városban az épületek mintegy hatodát le fogják bontani. Korábbi bejelentés szerint Mariupol strandjait sikerült teljesen aknamentesíteni.

