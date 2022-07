Kitört a Szakuradzsima tűzhányó Japánban – videó

A japán NHK közszolgálati televízió felvételei szerint narancssárga lángok villogtak a kráter közelében, és sötét füst és hamu gomolygott magasan a hegycsúcs felett.

A japán meteorológiai szolgálat (JMA) a legmagasabb, ötös fokozatra emelte a kitörési riasztást, és a vulkánnal szemben fekvő két városban lakók közül 51-nek azt tanácsolta, hogy hagyják el otthonukat.

Hétfő reggelre harminchárman távoztak is otthonukból, és a régió biztonságosabb részén lévő ideiglenes szálláshelyre költöztek – közölte Kagosima város önkormányzata.

In Japan, #Sakurajima #volcano has erupted on the major southern island of #Kyushu, triggering an evacuation of nearby residents. Alert levels were raised to the highest as warnings of falling volcanic rocks and possible flow of lava in nearby towns were announced. pic.twitter.com/x06XJDcKFL — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) July 25, 2022